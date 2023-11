Ministro croata criticado por beijo em colega alemã

O ministro do Exterior da Croácia se desculpou depois de gerar controvérsia ao cumprimentar inadequadamente sua homóloga alemã, Annalena Baerbock, com um beijo, durante uma cúpula da União Europeia (UE) em Berlim, na semana passada.

O croata Gordan Grlic Radman tentou beijar Baerbock no momento em que os ministros do Exterior dos países do bloco europeu estavam reunidos para a foto oficial do encontro. Após perceber o gesto, Baerbock se virou rapidamente para o lado em uma aparente tentativa de se desviar do beijo do colega.

Radman, cujo gesto foi fortemente criticado em seu país, alegou não ter percebido que havia gerado constrangimento à ministra alemã com sua saudação excessivamente amistosa.

"Talvez tenha sido um momento constrangedor", disse Radman à imprensa croata neste sábado (04/11). "Se alguém viu algo ruim nisso, peço desculpas a quem tenha interpretado dessa forma." Ele disse que, em razão de um atraso em seu voo, ele somente viu Baerbock pessoalmente no momento do registro da foto oficial do encontro e quis aproveitar a ocasião para cumprimentá-la.

"Não sei qual foi o problema. Eu não enxerguei, não estava ciente disso. Nós sempre nos cumprimentamos de maneira calorosa. Foi uma interação humana e calorosa entre colegas", disse o croata.

Segundo o tabloide alemão Bild, que deu grande destaque para o incidente, pessoas próximas a Baerbock disseram que foi uma tentativa desajeitada de ambos se cumprimentarem de maneira rápida.

Enxurrada de críticas

Radman foi fortemente criticado em seu país pelo gesto, que revoltou ativistas em prol dos direitos das mulheres e desencadeou um amplo debate nas redes sociais.

O ministro foi acusado de constranger publicamente uma autoridade do governo alemão e envergonhar seu país. "Forçar beijos em mulheres também é chamado de violência, não é?", indagou o ex-primeiro-ministro croata Jadranka Kosor em postagem nas redes sociais.

A renomada ativista dos direitos das mulheres na Croácia Rada Boric disse que o gesto de Radman foi "altamente inadequado" e que tais "saudações calorosas" devem ocorrer somente entre pessoas cujos relacionamentos permitam o cumprimento mútuo com beijos.

"Está claro que esse relacionamento não existe e que a ministra foi surpreendida com toda essa intimidade", disse Boric.

Baerbock não quis comentar sobre o caso ao ser questionada por um repórter durante uma conferência de imprensa no Azerbaijão neste sábado à noite.

Ela esteve no país para tratar da crise envolvendo a Armênia, após a operação militar azerbaijana no enclave de Nagorno-Karabakh. "Não falamos de beijos hoje", disparou.

rc (DPA, AFP)