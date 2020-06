Ministro alemão defende processo contra colunista que comparou policiais a lixo

O mês de junho em imagens

ONU lança iniciativa para zerar emissões

O secretariado da ONU para o clima lançou uma nova iniciativa de combate às mudanças climáticas. Com o lema "Race to Zero" ("corrida para o zero"), a campanha tem como objetivo eliminar as emissões de gases causadores do efeito estufa, como o dióxido de carbono, até, o mais tardar, 2050. Meta já conta com a adesão de centenas de cidades, empresas e universidades. (05/06)