Promotoria alemã abre investigação após descarrilamento

O Ministério Público de Munique anunciou nesta terça-feira (07/06) que abriu uma investigação preliminar contra três funcionários da empresa ferroviária federal alemã Deutsche Bahn por suspeita de homicídio culposo, após o descarrilamento de um trem no sul da Alemanha ter matado cinco pessoas na sexta-feira passada. O acidente ocorreu perto do resort alpino de Garmisch-Partenkirchen, no estado da Baviera.

Um porta-voz do órgão enfatizou que até o momento se trata de uma suspeita inicial. "A presunção de inocência se aplica aqui, como sempre em tais casos", ressaltou afirmou um porta-voz do Ministério Público. Os investigadores não forneceram mais informações sobre as acusações. "Ainda é muito cedo para isso", disse um porta-voz da polícia local.

A Deutsche Bahn não quis comentar a notícia, se limitando a prometer apoiar as autoridades no esclarecimento do caso.

Defeitos técnicos

Antes, o secretário de Interior da Baviera, Joachim Herrmann, tinha afirmado à emissora pública Bayerischer Rundfunk que as investigações estão se concentrando em defeitos técnicos, nos vagões ou na própria ferrovia, como causa mais provável do acidente.

A mídia alemã informou no fim de semana que a Deutsche Bahn havia planejado trabalhos de manutenção na rota a partir de 25 de junho. A empresa se recusou a comentar a notícia.

O acidente matou quatro mulheres adultas – duas alemãs e duas refugiadas da Ucrânia – e um adolescente alemão. Mais de 40 passageiros ficaram feridos. Uma mulher de 34 anos continua em estado crítico, segundo a polícia.

O trem estava com alta lotação, com cerca de 140 pessoas a bordo, incluindo estudantes voltando da escola para casa para um feriado prolongado. O veículo tinha acabado de sair de Garmisch-Partenkirchen, seguindo rumo a Munique quando o acidente ocorreu, no distrito de Burgrain.

md (ots)