Igor, 26 anos, e sua família comemoram o aniversário da sobrinha com um churrasco na calçada deserta do bairro Farol, um dos mais antigos de Maceió e também condenado pela extração de sal-gma. Eles estão entre os poucos moradores remanescentes do bairro e aguardam o pagamento do acordo firmado com a Braskem para poderem se mudar.