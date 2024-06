Militares tentam dar golpe de Estado na Bolívia

Tanques do Exército e soldados armados invadiram nesta quarta-feira (26/06) a sede da Presidência da Bolívia em uma tentativa de golpe de Estado no país sul-americano. Países da região, entre eles o Brasil, condenaram a insurreição militar.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, afirmou que ocorreram "mobilizações irregulares" por parte de setores das Forças Armadas. "O país enfrenta uma tentativa de golpe de Estado", disse.

Em postagem no X, ele pediu que a "democracia seja respeitada" no país e exigiu que as tropas sejam desmobilizadas. "Hoje, mais uma vez, o país enfrenta interesses que querem acabar com a democracia na Bolívia. Eu convoco o povo boliviano a se organizar e se mobilizar contra o golpe de Estado e a favor da democracia."

O ex-presidente boliviano Evo Morales, padrinho político de Arce, denunciou um golpe de Estado, em postagem na mesma rede social.

Unidades do Exército foram vistas em praças de La Paz e marchando pelas ruas da cidade. Imagens postadas em redes sociais mostravam um blindado do Exército tentando derrubar a entrada do Palácio Presidencial e soldados entrando no local.

O líder da tentativa de golpe, o general Juan José Zúñiga, disse que reconhecerá "por enquanto" Arce como o chefe das Forças Armadas do país, mas anunciou mudanças, incluindo trocas no comando dos Ministérios do governo.

Tanques e soldados nas ruas de La Paz Foto: EPA/Luis Gandarillas

"Os três chefes das Forças Armadas viemos expressar nossa discordância. Vai haver um novo gabinete de ministros, com certeza as coisas vão mudar, mas nosso país não pode continuar desse jeito", disse Zúñiga.

Ele disse ainda que iria libertar "prisioneiros políticos", incluindo a ex-presidente Jeanine Añez, condenada a dez anos de prisão em junho de 2022 por ter organizado um golpe de estado contra Evo Morales em 2019.

Zúñiga foi removido do cargo depois de proferir várias ameaças a Evo Morales, a quem acusava de ingerência nas decisões de Arce.

O atual presidente atuou como ministro da Economia de Morales e foi candidato à Presidência pelo mesmo partido de seu padrinho político nas eleições de 2020. Os dois, porém, se distanciaram nos anos recentes.

Arce ordenou que Zúñiga desmobilizasse as tropas imediatamente, demitiu os três chefes das Forças Armadas e nomeou seu substitutos. Tão logo, o novo comandante do Exército repetiu a ordem para que as tropas se retirassem.

"O país enfrenta uma tentativa de golpe de Estado", afirmou Arce na sede da Presidência. "Hoje, mais uma vez, o país enfrenta interesses que querem acabar com a democracia na Bolívia. Eu convoco o povo boliviano a se organizar e se mobilizar contra o golpe de Estado e a favor da democracia."

Reações

O Itamaraty emitiu uma nota oficial afirmando que o governo brasileiro "condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de Direito no país".

"O governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao Presidente Luis Arce e ao Governo e povo bolivianos."

Segundo a nota, o Brasil estará "em interlocução permanente com as autoridades legítimas bolivianas e com os Governos dos demais países da América do Sul no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região".

Em postagem no X, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou apoio a Arce e disse que a democracia prevalecerá em todo o continente.

"A posição do Brasil é clara. Sou um amante da democracia e quero que ela prevaleça em toda a América Latina. Condenamos qualquer forma de golpe de Estado na Bolívia e reafirmamos nosso compromisso com o povo e a democracia no país irmão, presidido por Luis Arce", escreveu.

Luis Almagro, presidente da Organização dos Estados Americanos (OEA), condenou a movimentação dos militares bolivianos e afirmou que a entidade e a comunidade internacional "não vão tolerar nenhuma forma de rompimento da ordem constitucional na Bolívia ou em qualquer parte". "Expressamos nossa solidariedade com o presidente Luis Arce Catacora."

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse que seu pais "condena categoricamente os movimentos militares na Bolívia. Enviamos ao governo boliviano e a seu povo o nosso apoio e solidariedade, e fazemos um apelo em nome do respeito à democracia e do Estado de direito".

