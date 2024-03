Militar mata quatro pessoas no norte da Alemanha

Um soldado da Bundeswehr (Forças Armadas Alemãs) foi preso nesta sexta-feira (01/03) suspeito de matar a tiros quatro pessoas, entre elas uma criança, no estado alemão da Baixa Saxônia,no norte do país.

O homem de 32 anos se entregou em um quartel da Bundeswehr logo após cometer os crimes em duas comunidades do distrito de Rotenburg. A motivação ainda não está clara.

De acordo com informações iniciais da polícia, o suspeito teria disparado em uma casa em Scheeßel, por volta das 3h30 desta sexta, matando duas pessoas, uma mulher de 55 anos e um homem de 30 anos.

Ele então teria se dirigido a Bothel, a cerca de dez quilômetros de distância, e disparado contra uma mulher de 33 anos e seu filho de três anos. Ambos também morreram.

Depois, ele seguiu até uma base da Bundeswehr em Rotenburg, estacionou seu carro e confessou os crimes. Os soldados do local então acionaram a polícia, que prendeu o suspeito.

Caso onde duas pessoas foram mortas em Bothel Foto: Kai Moorschlatt/NordwestMedia TV/dpa/picture alliance

Armas encontradas no carro

Os investigadores revistaram o carro e encontraram armas, cartuchos e um coquetel molotov. O Ministério Público da Alemanha não forneceu qualquer informação sobre se as armas provinham da Bundeswehr.

O ministro da Defesa, Boris Pistorius, descreveu o incidente como "horrível" e disse que as evidências apontam para um crime de contexto privado, ou seja, sem relação com as Forças Armadas.

"Não se pode descartar um motivo familiar", disseram os investigadores.

Pistorius comentou que, se o pano de fundo do crime for um rompimento, seria mais um terrível assassinato motivado por um término de relacionamento.

"Mas isso é tudo especulação", disse Pistorius ao site da revista Spiegel.

le (ots)