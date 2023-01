Milhares de profissionais de saúde protestam em Madri

Dezenas de milhares de profissionais de saúde saíram às ruas de Madri neste domingo (15/01) para protestar contra o que consideram uma erosão da infraestrutura de saúde pública.

Cerca de 30.000 manifestantes marcharam na capital espanhola, disse um porta-voz do governo regional. Os profissionais de saúde culpam o governo regional, liderado pela conservadora Isabel Diaz Ayuso, pelos problemas de saúde no nível local.

Ayuso é o presidente do Partido Popular na região de Madrid. Seu partido foi criticado nos últimos anos por não resolver problemas de falta de pessoal nos centros de saúde primários.

As políticas de Ayuso durante a pandemia foram severamente criticadas, com Madri registrando uma das maiores taxas de mortalidade em excesso na Europa. Os organizadores dizem que Madri gasta menos dinheiro per capita em cuidados primários de saúde, apesar de ser uma das regiões mais ricas do país.

Eles dizem que para cada 2 euros gastos com saúde em Madri, 1 euro acaba no setor privado. Os serviços de atenção primária estão sobrecarregados desde a pandemia e os trabalhadores médicos protestaram em novembro passado contra o plano do governo regional de permitir mais participação privada em parcerias de saúde.

Os manifestantes foram às ruas carregando cartazes com os dizeres "S.O.S. Saúde Pública" e "Pare com a Privatização" para protestar contra a falta de apoio do governo regional ao sistema público de saúde.

Ayuso alegou que os protestos foram orquestrados por partidos de esquerda antes das eleições regionais, previstas para ocorrer no final de maio.

