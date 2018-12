Milhares de britânicos querem se tornar irlandeses

A menos de três meses da saída do Reino Unido da União Europeia, mais e mais britânicos estão solicitando passaportes irlandeses.

Com um total de mais de 183.000 pedidos, o número acumulado em 2018 atingiu um novo recorde, disse o Departamento de Estado Irlandês nesta segunda-feira (31/12). Cerca de 84.850 desses pedidos foram apresentados na Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido – 2% a mais do que no ano anterior. No restante do Reino Unido, foram 98.500 pedidos - um aumento de 22% em relação ao ano passado.

Em 2017, o número de pedidos de cidadania irlandesa apresentados na Irlanda do Norte e no Reino Unido combinados já havia registrado um aumento de 20% em relação a 2016, o ano em que o Brexit foi aprovado em referendo.

Qualquer pessoa nascida na Irlanda ou Irlanda do Norte ou cujos pais ou avós sejam originários da Irlanda pode solicitar um passaporte irlandês. O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Coveney, mostrou satisfação com o aumento no número de pedidos. "O passaporte irlandês é um documento valioso", disse ele.

O Reino Unido deve deixar a União Europeia no final de março de 2019, segundo o resultado do referendo do Brexit em 2016. Não está claro se o parlamento em Londres ainda vai conseguir aprovar o acordo de saída negociado pela primeira-ministra Theresa May com a UE. Caso a saída ocorra sem aprovação de um acordo, existe a possibilidade de um Brexit "duro", que pode ter consequências caóticas.

Na Alemanha, o número de britânicos naturalizados aumentou de maneira acentuada recentemente. Cerca de 7.493 britânicos solicitaram um passaporte alemão em 2017 – o maior número já registrado. A maioria dos solicitantes eram descentes de pessoas que fugiram para o Reino Unido durante o regime nazista. Para se naturalizar, elas contam com uma disposição especial para repatriamento que consta no artigo 116 da Lei Fundamental, a Constituição alemã.

