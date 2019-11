Milhares contra manifestação neonazista na Alemanha

Em Bielefeld, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, extremistas de direita desfilaram neste sábado (09/11). A data marca os 81 anos da Noite do Pogrom do Terceiro Reich, também denominada "Noite dos Cristais". No entanto, muito maior foi o número dos cidadãos que se manifestaram nas ruas pela liberdade, respeito e dignidade humana.

Com barricadas de metal, a polícia manteve os cerca de 230 partidários da sigla A Direita afastados dos 14 mil participantes de um total de 14 manifestações contrárias. As passeatas transcorreram basicamente pacíficas.

Os neonazistas convocaram a marcha para evocar a onda de saques, incêndios, atos de vandalismo e violência, instigados pelo partido nacional-socialista, contra sinagogas e estabelecimentos da população judaica, em 9 de novembro de 1938.

Com isso, os ultradireitistas queriam chamar a atenção para a negadora do Holocausto condenada Ursula Haverbeck, presa em Bielefeld por agitação popular. Em oposição, sindicatos, Igrejas, confederações e partidos se manifestaram sob o slogan "Fascismo não é opinião, é um crime".

O presidente do parlamento estadual da Renânia do Norte-Vestfália, André Kuper, reforçou que o 9 de novembro é o dia da Reunificação da Alemanha, mas também o dia em que, "perplexo e envergonhado", o país lembra os crimes do nazismo: "Por isso hoje estamos do lado de nossas cidadãs e cidadãos judeus."

Cerca de mil policiais de todo o estado foram mobilizados. O organizador do comício dos extremistas de direita recebeu uma lista com palavras de ordem proibidas, contendo expressões que instiguem ao ódio contra partes da população ou possam perturbar a ordem pública.

No fim de setembro, o Tribunal Administrativo da cidade de Minden cassara uma liminar da central de polícia de Bielefeld exigindo a antecipação da manifestação neonazista, em respeito à memória histórica da Noite do Pogrom antissemítico. Por isso os radicais tiveram permissão para desfilar neste sábado.

