As principais cidades da Índia comemoraram o ano de 2025 com fogos de artifício e shows musicais, mas o clima de festa foi moderado devido ao luto nacional após a morte do ex-primeiro-ministro Manmohan Singh. Em Mumbai, centro comercial do país, o Portal da Índia (Gateway of India), que normalmente recebe grandes multidões, não recebeu um show de pirotecnia.