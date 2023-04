Michelle teria recebido segundo pacotes de joias sauditas

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro teria recebido pessoalmente um segundo pacote de joias da Arábia Saudita trazido pela comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Alburquerque, de acordo com o depoimento de uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) à Polícia Federal. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S.Paulo nesta terça-feira (25/04).

As joias teriam entrado ilegalmente no país em outubro de 2021 na bagagem de Bento Albuquerque. Um outro pacote com peças avaliadas em R$ 16,5 milhões foi, porém, apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos.

De acordo com o depoimento da então coordenadora do GADH Marjorie de Freitas Guedes, em meados de outubro de 2021, foi aberto um processo no sistema referente aos trâmites relacionados aos presentes. O cadastro, porém, foi aberto ainda antes da comitiva do Ministério de Minas e Energia ter retornado ao Brasil da Arábia Saudita.

O processo teria ficado parado até novembro de 2022, quando o então coordenador-geral do GDAH, Erick Moutinho Borges, informou que os presentes seriam recebidos pelo órgão e incluídos no cadastro aberto no ano anterior – algo que, segundo a testemunha, não era comum. As peças seriam incorporadas ao acervo de Jair Bolsonaro.

O chefe do GDAH na época, Marcelo Vieira, teria determinado que, pelo valor das joias, as peças deveriam ser entregues no Palácio do Alvorada. Posteriormente, um funcionário do Alvorada relatou à servidora que "a caixa com as joias já estava na posse da primeira-dama, Michelle Bolsonaro". O estojo incluía cinco itens: relógio da marca Chopard, caneta, anel, par de abotoaduras e um rosário. Somente o relógio é avaliado em cerca de R$ 800 mil. O valor total do kit deve ultrapassar R$ 1 milhão.

Escândalo revelado após apreensão de joias para Michelle

Essa é a segunda vez que Michelle é citada no escândalo envolvendo a entrada ilegal de joias da Arábia Saudita no país. Uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo expôs o caso, e novas revelações envolvendo os supostos presentes sauditas ao ex-presidente e à sua esposa surgiram desde a publicação da primeira notícia, em 3 de março.

De acordo com a reportagem que revelou o caso, as joias foram apreendidas quando uma comitiva do governo Bolsonaro retornava ao Brasil após uma viagem oficial à Arábia Saudita, em outubro de 2021. As peças estariam na mochila de um militar que era assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Pacote de joias apreendidas, que seriam para Michelle Bolsonaro, é avaliado em R$ 16,5 milhões Foto: Amanda Perobelli/REUTERS

Segundo o documento da Receita Federal sobre o ocorrido no aeroporto de Guarulhos, o militar da comitiva de Bolsonaro disse não ter nada a declarar, mas, ao passar pela alfândega, um fiscal solicitou que ele colocasse sua mochila no raio-x, onde "observou-se a provável existência de joias". A bagagem então foi revistada, e os agentes encontraram um par de brincos, um anel, um colar e um relógio com diamantes. Avaliados em R$ 16,5 milhões, os objetos foram apreendidos.

De acordo com o documento, o militar informou o ocorrido ao ministro Bento Alburquerque, que tentou liberar as peças alegando se tratar de um presente para a então primeira-dama, Michelle Bolsonaro. A Receita, porém, manteve a apreensão.

Durante o restante do mandato de Bolsonaro, o governo fez várias tentativas para rever as joias apreendidas, porém, sem cumprir os ritos para regularizá-las. Depois da revelação do caso, a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar se houve crime no caso.

Depois de fazer piada, Michelle admite ter conhecimento das joias

Logo após a publicação da reportagem no início de março, a primeira reação de Michelle foi fazer piada sobre o caso e negar ter conhecimento da existência das peças. Em redes sociais, a ex-primeira-dama disse estar "rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória".

Nesta quinta-feira, depois da revelação do depoimento que contesta a até então narrativa de Michelle de não ter conhecimento do caso, a ex-primeira-dama admitiu pela primeira vez saber da existência das peças. A jornalistas, Michelle disse que as joias foram recebidas no Alvorada, porém, negou que as tenha recebido em mãos. Ela disse ainda que "foi tudo feito pelo trâmite administrativo".

Segundo o Estado de S. Paulo, Michelle tentou argumentar que, quando disse desconhecer as joias, se referia apenas aos itens femininos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões e que ficaram retidos em Guarulhos em março e não a "joias masculinas".

"Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então, estão me associando ao primeiro caso, quando eu falei que não sabia, e não sei mesmo, tanto que essas joias continuam apreendidas, e essa, do Alvorada, está na Caixa Econômica Federal. O que que eu tenho a ver com isso?", questionou Michelle.

