Metade dos adultos britânicos já recebeu duas doses de vacina

Metade dos adultos no Reino Unido já recebeu duas doses de vacinas contra a covid-19, informaram nesta quinta-feira (03/06) as autoridades de saúde britânicas.

A notícia foi divulgada um dia após o governo comunicar que 75,2% da população adulta no Reino Unido foi vacinada com a primeira das duas doses. O país, que iniciou o plano de imunização em dezembro do ano passado, está vacinando com os imunizantes desenvolvidos por AstraZeneca, Pfizer e Moderna. A população do Reino Unido é de 66 milhões de pessoas.

Ainda nesta tarde, o governo divulgou uma nova lista de países em verde laranja e vermelho, os três níveis de risco de covid-19, que informa as medidas a serem adotadas para as viagens internacionais.

Os países na "lista amarela" estão sujeitos a restrições mais duras, nomeadamente uma quarentena de 10 dias em seus domicílios na chegada ao Reino Unido e dois testes PCR, no segundo e oitavo dia, como já acontece com a maioria dos países europeus, como Espanha, França e Grécia.

A lista divulgada nesta quinta acabou retirando Portugal da "lista verde". Era o único país do bloco que estava enquadrado na relação que isenta os viajantes de quarentena no regresso a território britânico, em vigor desde 17 de maio. A decisão deve ter forte impacto sobre o turismo no país ibérico.

Com isso, a lista de destinos seguros foi reduzida a 11 países e territórios, mas a maioria é bastante longínqua ou não deixa entrar turistas, como Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Brunei e Ilhas Malvinas, restando a Islândia como o destino mais acessível.

O governo britânico também afirmou que por enquanto não vai adicionar mais nenhum país à "lista verde". A medida atinge especialmente a Espanha, que eliminou os requisitos de entrada dos britânicos na esperança de estimular o setor do turismo.

Na "lista vermelha" estão países para os quais o governo proíbe viagens devido ao nível de risco, permitindo apenas deslocamentos essenciais e impondo à chegada ao Reino Unido quarentena de 10 dias num hotel designado e às suas custas, além de dois testes PCR, no segundo e oitavo dias da quarentena.

Afeganistão, Sudão, Egito, Costa Rica, Sri Lanka, Bahrain, Trinidade e Tobago vão ser adicionadas a esta lista, adiantou o jornal Daily Telegraph, lista na qual já se encontram o Brasil, África do Sul e Índia.

De acordo com dados do governo britânico, desde o início da pandemia cerca de 128 mil pessoas morreram no Reino Unido.

jps (efe, lusa)