Messi vence o prêmio The Best, da Fifa, de melhor jogador

Entre as mulheres, ganhadora foi a espanhola Alexia Putellas, em noite que contou também com homenagem a Pelé.

Em uma cerimônia em Paris que contou com uma homenagem a Pelé e na qual a Argentina se destacou, a Fifa entregou nesta segunda-feira (27/02) os troféus The Best de melhores do futebol na última temporada.

Os grandes vencedores da noite foram o craque argentino Lionel Messi, escolhido o melhor jogador do mundo entre os homens, e a espanhola Alexia Putellas, o destaque entre as mulheres.

Messi superou os franceses Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro, e Kylian Mbappé, artilheiro do Mundial no Catar. A vitória veio cinco meses após ele nem sequer figurar na lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro da revista France Football.

Eleito o melhor jogador da Copa do Catar, onde marcou sete gols, Messi acrescenta mais um prêmio pessoal à carreira, ao conquistar seu segundo The Best – o primeiro havia sido em 2019 e ele também foi finalista em 2016, 2017, 2020 e 2021.

Com sete Bolas de Ouro, o jogador argentino reina em prêmios individuais e, agora, se iguala no The Best ao polonês Robert Lewandowski, que levou o prêmio em 2020 e 2021, e ao português Cristiano Ronaldo, vencedor em 2016 e 2017.

"É um prazer estar de volta aqui", disse Messi, craque do Paris Saint-Germain.

Depois de destacar a temporada dos outros finalistas, Messi agradeceu aos seus companheiros da seleção argentina e disse que o prêmio é "um reconhecimento a todo o grupo pelo que foi feito".

"Foi uma loucura realizar o meu sonho depois de tanta luta, tanta insistência. No final, chegou, e é a coisa mais bela que aconteceu na minha carreira, um sonho para qualquer jogador. Poucos podem realizá-lo, e eu consegui", confessou, referindo-se ao título da Copa do Mundo.

O desempenho na Copa do Mundo e o título da Argentina permitiram que Messi superasse Benzema, de 36 anos, que, embora tenha vencido o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões com o Real Madrid, ambos como artilheiro, não pôde participar no Qatar devido a lesões sofridas poucos dias antes da estreia da França.

Mbappé, de 24 anos, foi o terceiro colocado. Ele marcou oito gols na Copa do Mundo, incluindo três na final contra a Argentina, algo que ninguém conseguia em 56 anos. O francês também marcou 39 gols e deu 26 assistências pelo Paris Saint-Germain, campeão francês.

Melhor entre as mulheres

Alexia Putellas, camisa 11 do Barcelona, conquistou pela segunda vez seguida o The Best entre as mulheres. Ela superou na disputa a inglesa Beth Mead, do Arsenal (Inglaterra), e a americana Alex Morgan, do San Diego Wave (Estados Unidos).

"Não estava preparada para receber esse prêmio. Agradeço a todos que votaram. Gostaria também de parabenizar a Alex Morgan e a Beth Mead, vocês também merecem esse troféu", declarou a jogadora, que ajudou a equipe catalã a conquistar o Campeonato Espanhol e Copa do Rei.

Alexia Putellas conquistou pela segunda vez seguida o The Best Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Homenagem a Pelé

A cerimônia começou com uma homenagem ao craque Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro de 2022. Após a exibição de um vídeo com momentos marcantes da carreira do Rei do Futebol, o ex-jogador Ronaldo subiu ao palco para fazer um discurso.

"Quando lembro do Pelé vejo um jogador muito à frente do seu tempo, um atleta que serviu de inspiração para todo o mundo do futebol [...]. O Pelé também será lembrado pelo impacto na sociedade. Quando ele jogava, o mundo era um lugar ainda mais racista do que hoje. Ele, um atleta negro, se tornou o rei do esporte mais popular do planeta. Mostrou que o negro pode ser o melhor, mais bem-sucedido e pode vencer o racismo. Essa luta ainda não acabou, e peço que todos se inspirem na luta do Rei Pelé", disse.

A viúva de Pelé, Márcia Aoki, recebeu uma premiação especial e falou de seu ex-companheiro.

"É uma honra estar aqui, neste tributo da Fifa ao Edson Arantes, o Pelé. Deus nos deu o Edson, e o Edson nos deu Pelé, e o mundo tão bem recebeu ambos”.

A homenagem terminou com o músico brasileiro Seu Jorge cantando a música Changes.

Representantes brasileiros

Um dos prêmios nos quais o Brasil tinha um candidato era o Puskas (de gol mais bonito da temporada). Graças ao golaço de voleio que marcou na vitória de 2 a 0 da seleção brasileira na Copa do Catar, o atacante Richarlison era um dos candidatos ao troféu. Porém o vencedor da noite foi o polonês Marcin Oleksy, do Warta Poznan (Polônia).

Outra categoria na qual o Brasil concorria era na de melhor técnico de futebol feminino. A comandante da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage ficou entre as três finalistas, mas o troféu foi levado para casa pela holandesa Sarina Wiegman, que comanda a Inglaterra. Já no futebol masculino a honraria ficou nas mãos de Lionel Scaloni, que levou a Argentina ao título no Catar.

A festa também destacou os melhores goleiros da temporada. No futebol masculino a honraria foi concedida a Emiliano Martínez, peça importante da Argentina na campanha da Copa do Mundo. O atleta do Aston Villa (Inglaterra) recebeu o troféu das mãos do brasileiro Júlio César, ex-goleiro com passagens pela seleção brasileira. No feminino a vencedora foi a inglesa Mary Earps, que ajudou a equipe de seu país a conquistar a Eurocopa feminina, além de brilhar defendendo o Manchester United (Inglaterra).

O prêmio de melhor torcida foi para os argentinos, na Copa do Catar.

le (EFE, AgBR)