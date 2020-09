Merkel visitou Navalny no hospital

O oposicionista russo Alexei Navalny confirmou nesta segunda-feira (28/09) que recebeu a visita da chanceler federal alemã, Angela Merkel, quando se recuperava de um envenenamento num hospital de Berlim. Ele negou, porém, que a visita tenha sido secreta.

"Houve uma visita, mas não se pode chamá-la de 'secreta'. Em vez disso foi uma reunião privada e uma conversa com a família. Sou muito grato à chanceler Merkel por me visitar", escreveu numa rede social.

Neste domingo, a revista alemã Der Spiegel afirmou que a chanceler visitou Navalny em segredo quando ele estava no hospital Charité, em Berlim.

O porta-voz de Angela Merkel, Steffen Siebert, confirmou que a visita realmente aconteceu, mas contestou que tenha sido secreta. "Foi um encontro pessoal entre a chanceler e o senhor Navalny", disse.

Navalny passou 32 dias no hospital Charité, em Berlim, antes que os médicos considerassem que sua condição havia melhorado a ponto de receber alta, na semana passada.

Navalny, de 44 anos, é um dos maiores críticos do presidente Vladimir Putin. Aliados do opositor afirmam que o Kremlin quer eliminar o político.

Navalny adoeceu enquanto voava de Moscou para a cidade siberiana de Tomsk, em 20 de agosto. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência, e o ativista foi levado a um hospital. Ele estava a caminho de Tomsk para realizar pesquisas para seu fundo anticorrupção, mas também para acompanhar as eleições regionais.

Em 22 de agosto, ele foi transportado para a Alemanha a pedido de sua família. Navalny passou várias semanas em coma induzido no hospital Charité, em Berlim.

Segundo o governo alemão, ele foi envenenado com um agente químico neurotóxico do tipo Novichok. A Alemanha acusa o governo da Rússia de estar envolvido no caso. O Kremlin nega a acusação.

Assessores de Navalny disseram que ele está se recuperando rapidamente.

