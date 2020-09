Merkel teme explosão de casos de covid-19 na Alemanha

A chanceler federal Angela Merkel teme uma explosão das infecções por coronavírus nos próximos meses na Alemanha, com a possibilidade de que, até o Natal, a marca de mais de 19 mil casos por dia seja alcançada.

A preocupação foi manifestada em reunião por videoconferência com a cúpula do seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), no fim de semana. O conteúdo das conversas foi divulgado pela imprensa alemã, como os sites da revista Spiegel e do tabloide Bild.

Na reunião, Merkel definiu a situação na Alemanha como preocupante e cobrou ações mais firmes para conter surtos pontuais de casos de covid-19. "Precisamos fazer todo o possível para controlar as infecções", teria dito a chanceler segundo a Spiegel.

Segundo Merkel, é preciso estabelecer prioridades. "A economia precisa se manter ativa, e escolas e creches, continuar abertas. O futebol, nesse contexto, é secundário", disse a premiê, de acordo com o Bild. Ela classificou como especialmente problemático festas, bares e restaurantes e eventos religiosos.

No domingo, a Alemanha registrou 1.411 novos casos de covid-19. No sábado, foram 2.507. A cifra ainda está bem abaixo dos 11 mil casos diários confirmados na França, mas ainda representa a marca mais alta desde abril no país.

Nesta terça-feira, Merkel pretende realizar uma videoconferência com os governadores para discutir medidas contra o número crescente de infecções.

Na reunião da CDU, a chanceler expressou dúvidas se o governo do estado de Berlim estaria realmente tentando com firmeza combater os surtos, tendo em vista o forte aumento do número de infecções na capital. "Alguma coisa tem que acontecer em Berlim", teria dito Merkel na videoconferência.

Elogiada pela forma como enfrentou a crise, Merkel resistiu a flexibilizar as regras de distanciamento social na Alemanha e, sempre apelando à responsabilidade dos cidadãos, transferiu grande parte das competências aos governos estaduais na pandemia.

Mas, com a retomada no crescimento das infecções na Alemanha, a chanceler federal vem fazendo apelos constantes para que os alemães continuem a levar a sério a ameaça do coronavírus.

A grande maioria dos alemães, 72%, considera que o governo agiu de maneira competente ao enfrentar a pandemia de covid-19.

