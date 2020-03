Merkel sai em defesa dos migrantes após ataques extremistas

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, assegurou durante uma reunião com representantes de grupos de migrantes no país que o combate ao racismo e à xenofobia é prioridade de seu governo. O encontro ocorreu nesta segunda-feira (02/03), na esteira de uma série de ataques a pessoas de origem migratória atribuídos a extremistas de direita.

No mês passado, um homem de 43 anos matou nove pessoas de origem estrangeira em Hanau, próximo a Frankfurt, num massacre que gerou uma onda de condenações no país. Após o incidente, a polícia encontrou vídeo e texto de autoria do atirador com conteúdos xenófobos e racistas.

Merkel disse que seu governo trabalha num pacote de medidas para combater o racismo, a xenofobia e a intolerância religiosa desde o ataque contra uma sinagoga na cidade de Halle em outubro de 2019, no qual duas pessoas foram mortas. "Esperamos que isso possa surtir efeito", afirmou a chanceler.

A chefe de governo, no entanto, disse aos representantes dos grupos de migrantes que compreende que "isso não muda a forma como vocês se sentem". Por isso ela convocou as entidades para lhes consultar sobre o que mais o governo pode fazer para assegurar "a todos no país, não importa qual seja sua cor ou crença", a proteção aos seus direitos fundamentais.

Segundo a chanceler federal, seu governo planeja criar um comitê ministerial para lidar com o extremismo de direita, com a participação dos ministérios da Justiça e do Interior. Ela disse considerar a luta contra o racismo, o antissemitismo e a xenofobia "a maior preocupação" de sua gestão.

Na reunião, a encarregada do governo para migração, refugiados e integração, Annette Widmann-Mauz, disse que a Alemanha precisa de um "barômetro nacional do racismo", e ressaltou a necessidade de se criar um serviço de apoio para pessoas de origem estrangeira, uma vez que muitas delas se sentem ameaçadas.

A proposta inclui uma central telefônica de atendimento e um departamento de mediação na polícia para lidar com essas questões.

Widmann-Mauz também ressaltou a necessidade de treinamento intercultural para professores e funcionários da administração pública, do Judiciário e da própria polícia, e pediu maior financiamento para o auxílio às vítimas.

Ao mencionar as consequências do ataque em Hanau, Merkel admitiu o fracasso do Estado em evitar esse tipo de crime. "Devemos ser alertados muito antes do uso da violência; isso diz respeito à nossa cultura do debate, à escolha das palavras, ao clima social."

"Meu avô era polonês", lembrou a chanceler federal, cuja família já está na quarta geração, levando em conta a origem migratória

