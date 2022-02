Merkel faz primeira aparição pública após deixar o cargo

A ex-chancelar federal da Alemanha Angela Merkel fez neste domingo (13/02) sua primeira aparição pública desde que deixou o cargo, em dezembro do ano passado.

Merkel participou da Assembleia Federal que reelegeu o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, para um segundo mandato de cinco anos.

Dentre os 1.437 delegados e delegadas presentes para a votação, Merkel foi considerada pela revista alemã Der Spiegel a "estrela" do dia e recebeu uma rodada inicial de aplausos dos colegas.

Merkel foi aplaudida por outros delegados Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

A presidente do Parlamento alemão, Bärbel Bas, agradeceu à ex-líder da Alemanha por seus anos de serviço prestados ao país.

"Dou-lhe as boas-vindas em nome de todos os membros desta convenção federal", disse Bas antes de uma salva de palmas a ex-chanceler.

Merkel conversou com vários membros do atual governo, entre eles o chanceler federal, Olaf Scholz, a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, o ministro das Finanças, Christian Lindner, e o ministro da Saúde, Karl Lauterbach.

Ela também conversou com Friedrich Merz, seu oponente de longa data dentro da União Democrata Cristã (CDU), que na nova composição do Parlamento assumiu como oposição.

Na Alemanha, o presidente não é eleito diretamente, mas por um colégio eleitoral, a Assembleia Federal, que se reúne exclusivamente para este fim. Este é o maior órgão parlamentar da Alemanha, cuja única tarefa é eleger o chefe de Estado a cada cinco anos. É composto pelos deputados federais, membros do Bundestag, e por igual número de delegados escolhidos pelas assembleias legislativas dos 16 estados. Como o Bundestag tem atualmente 736 membros, a Assembleia Federal foi composta por 1.472 eleitores – recorde histórico.

Merkel conversou com membros do atual governo, como Baerbock e Lindner Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Aparição comemorada

A aparição de Merkel foi comemorada após ela não comparecer a outros eventos nos quais era esperada, como uma conferência partidária virtual da CDU. Merkel também recusou uma oferta de emprego para trabalhar para as Nações Unidas como presidente de um órgão consultivo sobre bens públicos globais.

Embora a votação para eleger o presidente alemão seja secreta, foi Merkel quem ajudou Steinmeier, na época seu ministro das Relações Exteriores, a conquistar seu primeiro mandato como chefe de Estado da Alemanha, em 2017.

Após 30 anos no Parlamento e 16 anos como chanceler federal, Merkel aposentou-se da política ativa em 8 de dezembro do ano passado, quando Scholz assumiu a chancelaria. Desde então, ela pouco se manifestou.

Merkel foi vista fazendo compras numa galeria famosa em Berlim, na semana seguinte ao fim de seu mandato, além e ter ido a um concerto de Ano Novo da Filarmônica de Berlim com seu marido Joachim Sauer.

Planos futuros

Ainda não está claro se e de que forma ela pode querer se engajar voluntariamente em projetos políticos no futuro. Pouco se sabe sobre os planos de Merkel. De acordo com Beate Baumann, que coordena o escritório da ex-chanceler e é sua confidente há muitos anos, Merkel está planejado uma autobiografia.

"A chanceler federal alemã não quer recontar toda a sua vida. Ela quer explicar suas principais decisões políticas com suas próprias palavras, e com um olhar em sua trajetória de vida", disse Baumann em entrevista à revista alemã Der Spiegel, em dezembro.

A revista publicou que o livro será um projeto conjunto de Merkel e Baumann – as duas trabalham juntas há quase 30 anos. Segundo Baumann, o livro está previsto para ser lançado em dois a três anos – ainda não há editora envolvida.

Antes do final de seu quarto e último mandato, a própria Merkel expressou reservas sobre seus planos futuros. Em setembro, nas comemorações do 750º aniversário de sua cidade natal, Templin, quando perguntada se viria mais vezes no futuro, ela respondeu sucintamente: "Definitivamente".

Merkel possui uma casa de veraneio na região de Uckermark, onde fica a cidade de Templin. É de conhecimento público que ela gosta de passar dias naquela residência e cuidar do jardim.

