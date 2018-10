Merkel abre mão da presidência do seu partido

Depois do desastre na eleição regional em Hessen, onde a União Democrata Cristã (CDU) perdeu mais de 11 pontos percentuais em relação ao pleito anterior, a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, anunciou a correligionários, nesta segunda-feira (29/10), que não vai mais se candidatar à presidência do partido. Ela está à frente da CDU há 18 anos.

Segundo membros da CDU, ouvidas por várias agências de notícias, Merkel anunciou que não pretende concorrer à presidência partidária na votação marcada para dezembro, mas pretende manter o cargo de chanceler federal, que ocupa há 13 anos.

Até então, Merkel sempre defendeu que chanceler e presidente do partido deveriam ser a mesma pessoa e já havia declarado que concorreria novamente ao cargo no congresso nacional da legenda marcado para dezembro, em Hamburgo.

A pressão do partido sobre a chanceler, no entanto, aumentou com o resultado ruim na eleição regional em Hessen. A perda de eleitores é atribuída à insatisfação popular com a coalizão de governo da Alemanha, depois de meses de brigas políticas internas.

Entre os possíveis sucessores de Merkel à frente da CDU está o jurista Friedrich Merz, que entre 2000 e 2002 foi o líder da bancada conservadora no Bundestag (Parlamento alemão).

Neste domingo, os eleitores de Hessen garantiram uma votação recorde para o Partido Verde no estado alemão, com 19,8% dos votos, o mesmo percentual do Partido Social-Democrata (SPD), que despencou 10,9 pontos percentuais. A CDU ficou à frente, com 27% dos votos, mas 11,3 pontos percentuais abaixo do resultado da eleição anterior, de 2013.

Apesar das perdas, a CDU deve se manter à frente do governo de Hessen, provavelmente numa repetição da atual coalizão, com o Partido Verde. Juntos, os dois partidos tem 69 assentos. Os demais partidos têm 68. Uma segunda opção seria incluir também o Partido Liberal (FDP) no governo para aumentar a vantagem. Os liberais, que obtiveram 7,5% dos votos, já sinalizaram disposição para entrar no governo, e os verdes também se mostraram receptivos a essa opção.

