Mercado na Indonésia para de vender carne de cães e gatos

O Tomohon Extreme Market tornou-se o primeiro mercado do tipo na Indonésia a parar de vender carne de cães e gatos.

Os seis comerciantes de carne de cachorro e gato que atuavam no mercado assinaram um acordo para interromper suas vendas nesta sexta-feira (21/07), e o prefeito de Tomohon assinou um decreto proibindo esse comércio.

"Acreditamos que o meio para reduzir o interesse das pessoas em consumir carne de cachorro e gato em Tomohon é parar de vendê-la nos mercados", disse o secretário regional da cidade de Tomohon, Edwin Roring.

Ele pediu que as pessoas optassem por alimentos de origem animal livres de raiva, como carne de porco, boi e frango.

Comércio de animais "brutalmente cruel"

A medida foi tomada após meses de campanha e lobby da Humane Society International (HSI) e dos grupos locais Animal Friends Manado Indonesia (AFMI).

Os grupos de bem-estar animal descreveram o tratamento dos animais no mercado como "brutalmente cruel" e assemelhados a "andar pelo inferno".

Eles esperam que a proibição seja estendida para o resto da Indonésia, onde dezenas de milhares de cães e gatos são mortos para consumo humano todos os anos.

Ativistas resgataram os últimos cães e gatos que estavam em matadores locais Foto: Muhammad Taufan/AP/picture alliance

Os ativistas afirmam que o comércio provoca imenso sofrimento aos animais e representa sérias ameaças à saúde humana ao disseminar doenças como raiva, antraz e leptospirose.

Imagens registradas pelos ativistas em dois mercados na província de Sulawesi do Norte mostram trabalhadores puxando animais uivantes para fora e batendo em suas cabeças com bastões de madeira.

Os animais eram enforcados e suas peles eram arrancadas com maçarico enquanto ainda estavam vivos.

Costumes tradicionais mudam lentamente

A Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo, e o Islã considera a carne de cães como um alimento proibido, da mesma forma que a carne de porco.

Ainda assim, até 7% dos indonésios comem carne de cachorro e gato, de acordo com a Dog Meat Free Indonesia. Isso é praticado principalmente nas províncias de Sulawesi do Norte, Sumatra do Norte e Nusa Tenggara Oriental, onde a maioria da população se identifica como cristã.

A decisão dos comerciantes de carne de cachorro e gato em Tomohon de parar de vender significa que o fornecimento agora será cortado na fonte.

Elvianus Pongoh, um dos vendedores em Tomohon há 25 anos, disse que era o momento certo para acabar com o comércio. "Eu provavelmente já abati milhares de cães. De vez em quando, eu via o medo em seus olhos quando eu vinha buscá-los, e isso me fazia sentir mal", disse. "Sei que essa proibição é melhor para os animais e também para proteger o público."

bl (AFP, AP, dpa)