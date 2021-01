Meme de Bernie Sanders será usado para caridade

Fãs do senador americano Bernie Sanders agora podem comprar moletons estampados com a foto viral do político na cerimônia de posse do presidente Joe Biden, e todos os lucros serão destinados à caridade.

Questionado pela emissora CNN sobre sua fama recém-adquirida em sites de memes, Sanders, que é senador pelo estado de Vermont, disse estar muito feliz por ela poder ser usada para uma boa causa por meio de vendas online.

"O que estamos fazendo aqui em Vermont é vender suéteres e camisetas por todo o país, e todo o dinheiro que for arrecadado – que eu espero que seja em torno de alguns milhões de dólares – irá para programas como 'Meals on Wheels', que fornece cestas básicas para idosos de baixa renda", disse Sanders neste domingo (24/01).

De "Game of Thrones" à Capela Sistina

A agora famosa foto de Bernie Sanders, de 79 anos, foi tirada pelo fotógrafo da AFP Brendan Smialowski durante a posse do novo presidente americano, Joe Biden, na última quarta-feira, em Washington, D.C..

Ela mostra o senador independente encolhido de frio e isolado em uma cadeira, totalmente em conformidade com as regras de distanciamento social, com os braços cruzados e trajando um casaco sem o menor glamour e luvas de lã.

O aspecto geral de Sanders, com seu olhar rabugento por trás da máscara, provocou uma avalanche de memes ao redor do mundo, com a imagem do político misturada a obras de arte famosas e fotos de família.

Nos últimos dias, por exemplo, Sanders apareceu em reuniões do Zoom:

Ou sentado no Trono de Ferro de Game of Thrones ou ao lado de Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Josef Stalin na Conferência de Yalta, em 1945.

Além de aparecer em inúmeras cenas de Guerra nas Estrelas,

outros também o retrataram através de suas luvas tocando a mão de Deus de Michelangelo, na Capela Sistina.

Questionado por jornalistas da CBS sobre seu outfit na cerimônia de posse, o tipicamente indiferente Sanders soltou um leve sorriso e disse: "Bem, em Vermont, nós nos agasalhamos bem, entendemos de frio e não estamos tão preocupados com a moda."

A história por trás das luvas

Jennifer Ellis, a mulher que criou as grossas luvas nas cores marrom e bege usadas por Sanders na quarta-feira, sequer havia conhecido o político antes da cerimônia.

A professora de 42 anos, que dá aulas no ensino fundamental na cidade de Essex Junction, em Vermont, fez as luvas com suéteres de lã de segunda mão, usando uma malha feita de garrafas de plástico recicladas para o forro interno.

Em 2016, ela enviou um primeiro par de luvas a Sanders depois que ele perdeu para Hillary Clinton nas primárias presidenciais democratas.

No ano passado, quando o político concorreu novamente à presidência, Ellis ficou sabendo que ele gostava de usar suas criações. Ao saber que o senador havia emprestado as luvas a alguém que precisava, ela ficou tão emocionada que lhe enviou outros dez pares.

Ellis está contente com a alegria que suas luvas e os memes estão proporcionando: "As pessoas são tão engraçadas. E é disso que precisamos agora: é um momento muito difícil para muitas pessoas. Elas precisam de algo para rir que seja totalmente inofensivo e não político", disse Ellis.

Ip/lf (Reuters, AFP, AP)