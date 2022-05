McDonald's anuncia acordo para venda da operação na Rússia

A rede de fast-food americana McDonald's anunciou nesta quinta-feira (19/05) que chegou a um acordo para a venda das operações na Rússia, o que permitirá a manutenção de dezenas de milhares de empregos.

O anúncio do acordo, cujos termos financeiros não foram revelados, acontece apenas três dias depois que o McDonald's comunicou o término definitivo das atividades na Rússia, após 32 anos. A rede afirmou, em comunicado, que sua presença na Rússia não é "mais consistente com os valores" da empresa.

O comprador é o empresário russo Alexandr Govor, que já é sócio da franquia desde 2015 e que, na Sibéria, abriu 25 lojas.

"Segundo as condições do acordo, o senhor Govor adquire toda a carteira de restaurantes da cadeia e vai desenvolvê-la sob uma nova marca", indicou o McDonald's em comunicado.

O acordo ainda deverá contar com determinadas condições, incluindo a autorização por órgãos reguladores locais. A expectativa é que os detalhes sejam fechados nas "próximas semanas".

"O contrato de compra e venda contempla a preservação, pelo menos durante dois anos, dos postos de trabalho em condições equivalentes de todos os funcionários", informou o McDonald's.

O comprador, segundo o comunicado, aceitou, também, financiar, até o fim da transação, os salários dos empregados da corporação que trabalham em 45 regiões da Rússia.

Govor também se comprometeu a cumprir as obrigações já firmadas com fornecedores, proprietários de imóveis e tarifas públicas.

Ao todo, o grupo mantém mais de 60 mil funcionários na Rússia, em 850 lanchonetes.

Primeiro restaurante foi aberto em Moscou em 1990 Foto: Corbis/Reuters

Presença desde a era soviética

O McDonald's iniciou suas operações em Moscou em janeiro de 1990, ainda na era soviética, e a inauguração da primeira loja na capital do país foi encarada à época como um dos símbolos da abertura do antigo império comunista para o exterior.

"Depois de mais de 30 anos de operações no país, a McDonald's Corporation anunciou que sairá do mercado russo e iniciou um processo para vender seus negócios. A crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e o consequente ambiente operacional imprevisível levaram o McDonald's a concluir que a propriedade continuada do negócio na Rússia não é mais sustentável, nem é consistente com os valores do McDonald's", diz comunicado divulgado na segunda-feira.

A Rússia, onde o McDonald's administrava diretamente mais de 80% dos restaurantes que usam seu nome, respondia por 9% da receita da empresa e 3% de seu lucro operacional.

O McDonald's já tinha fechado temporariamente suas 850 lojas na Rússia em março, no início da guerra de agressão do regime de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Não foi a primeira vez que a rede tomou uma decisão do gênero. Em 2014, a empresa fechou todas as suas lojas na região ucraniana da Crimeia, após a península ser anexada ilegalmente pela Rússia.

Uma rede russa chamada RusBurger acabou assumindo os antigos pontos da rede americana na Crimeia. Com o lema "sabor da Rússia", a rede russa passou a oferecer produtos como o "X-Burguer do Czar" e o "Czar de Frango" em vez dos tradicionais Big Macs e McChickens.

le (EFE, ots)