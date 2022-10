Massacre no México mata 18, incluindo prefeito

Ocorrido em plena luz do dia, ataque contra prefeitura de cidade do sul do país teria sido executado por gangue ligada a cartel de drogas.

Atiradores mataram nesta quarta-feira (05/10) pelo menos 18 e feriram dois em San Miguel Totolapan, no estado de Guerrero, incluindo o prefeito local. A promotora estadual Sandra Luz Valdovinos disse à emissora Milenio Television que o ataque ocorreu na prefeitura da cidade do sul do México.

A motivação dos assassinatos não ficou imediatamente clara, mas há indicações de que seriam de autoria da gangue Los Tequileros, afiliada a um poderoso cartel de drogas.

Minutos após o atentado, o bando divulgou um vídeo nas redes sociais anunciando seu retorno àquela região de produção e tráfico de drogas, que é disputada com La Familia Michoacana, um grupo criminoso do estado vizinho de Michoacán.

A mídia local informou que os atiradores atacaram a prefeitura em plena luz do dia. Imagens e fotos da cena mostram as paredes do prédio municipal crivadas de balas.

Cidade tem histórico de violência

De acordo com Valdovinos, entre os mortos estavam o prefeito Conrado Mendoza e seu pai, que era ex-prefeito, assim como policiais e funcionários da prefeitura, informou a promotoria à mídia local.

San Miguel Totolapan, com cerca de 4.300 habitantes, tem um histórico de violência envolvendo cartéis de drogas. Em 2016, moradores descontentes com os sequestros realizados pela gangue Los Tequileros sequestraram a mãe do líder da quadrilha.

A influência da gangue diminuiu nos últimos anos, após a morte de um de seus líderes durante um tiroteio com a polícia em 2018.

md/av (EFE, AFP)