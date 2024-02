Conflitos Oriente Médio

Marinha alemã impede ataque de drones dos rebeldes houthis

28/02/2024 28 de fevereiro de 2024

Fragata alemã realiza primeira ação militar no Mar Vermelho, como parte da missão da UE que visa proteger rotas comerciais. Rebeldes do Iêmen prometem aumentar agressões na região, inclusive com armas subaquáticas.