Marine Le Pen reeleita presidente da ultradireitista RN

Marine Le Pen foi eleita presidente da legenda ultradireitista francesa Reunião Nacional (RN) pela quarta vez consecutiva neste domingo (04/07). Num congresso realizado em Perpignan, única cidade do país com um prefeito do partido, ela recebeu 98,35% dos votos. Nenhum outro candidato concorreu.

Em junho, a RN foi derrotada em todos os 13 departamentos da França em que concorreu, perdendo um total de 30% de seus representantes regionais. Com a reeleição, Le Pen espera melhorar suas chances para o pleito presidencial de 2022: falando a jornalistas presentes ao congresso em Perpignan, ela se esforçou para desmentir os boatos de que perdera a confiança de poder vencer nas urnas presidenciais.

A política de 52 anos está à frente da RN (antiga Frente Nacional) desde 2011, quando sucedeu a seu pai, Jean-Marie Le Pen, de cujos excessos nacionalistas, racistas e antissemíticos se distanciou, visando tornar a própria proposta política mais compatível com a ambição de governar a França.

Pesquisas desmente esperanças de presidência

Confirmando o apoio partidário à estratégia de Le Pen de abrandar a imagem da legenda de ultradireita, no congresso deste sábado o jovem Jordan Bardella foi eleito vice-líder da RN. O deputado do Parlamento Europeu de 25 anos e com boa experiência midiática é quem substituirá Le Pen durante sua campanha presidencial.

Por ocasião da reeleição, seu correligionário Jérôme Rivière, também eurodeputado, predisse confiantemente no Twitter que o resultado impulsiona Marine Le Pen "na rota em direção à presidencial para sua vitória em 2022".

Em contrapartida, pesquisas de intenção de voto recentes dão clara vitória ao presidente em exercício, Emmanuel Macron. Detendo de 29% a 31% dos votos no primeiro turno – contra 23% a 25% para Le Pen –, ele deverá vencer facilmente o segundo turno, com 60%, segundo indicou uma consulta realizada pela firma Elabe para a emissora de notícias francesa BFM TV.

av (Lusa,AFP,DPA)