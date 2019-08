Manual do bom turista

O turismo de massa tem causado irritação em muitas cidades. Uma delas é Veneza, com suas ruas lotadas, muitas vezes com turistas barulhentos, que ignoram as regras locais e acabam descaracterizando a região. Para tentar melhorar a qualidade de vida no município italiano, há alguns anos autoridades de Veneza vêm adotando medidas mais duras contra esse fenômeno.

Essa postura rígida acabou recentemente pesando no bolso de um casal de turistas berlinenses desinformados. Os dois queriam tomar um café na famosa Ponte de Rialto, mas em vez de comprarem a bebida em algum restaurante, resolveram prepará-la eles mesmos, já que estavam fazendo um mochilão e levavam consigo tudo que precisavam. A economia acabou saindo cara. O casal foi multado em 950 euros por não respeitar a proibição de preparar alimentos e bebidas em espaço público e foram "convidados" a se retirarem da cidade.

"Veneza precisa ser respeitada. Essas pessoas mal-educadas, que acham que podem vir aqui e fazer o que quiserem, precisam entender que serão cobradas, multadas e banidas", afirmou o prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, sobre o incidente com o casal alemão.

Em Berlim, também existem regras cuja violação pode render multa ao infrator. Preparar o próprio café em espaços públicos não é proibido, mas fazer um churrasco fora dos espaços permitidos em parques ou acender o fogo diretamente no chão são ações passíveis de multa, com grande probabilidade de algum berlinense avisar a polícia. Seguem algumas dicas para evitar surpresas desagradáveis durante uma visita à capital alemã:

- Apesar de muitos ignorarem, é proibido comer e beber dentro de metrôs, ônibus, bondes e trens. Apenas em ônibus, porém, existe um certo controle em relação a essa regra. Já vi motorista pedindo para passageiro guardar a comida se quisesse continuar no veículo.

- Diferentemente do Brasil, fazer topless ou tomar sol pelado em parques ou lagos é permitido. Agora, andar pelado pela cidade pode render uma multa de 20 euros. Em geral, a regra estabelece que a nudez é permitida em locais onde outros não se incomodem.

- Vinte euros também é a multa para quem é pego fazendo xixi em locais públicos. Como o valor sai muito mais caro do que pagar para usar o banheiro de restaurantes ou bares ou até mesmo alguns públicos, é melhor evitar.

- Consumir bebidas alcoólicas em locais públicos em princípio é liberado, mas é melhor evitar em parquinhos para crianças, se não quiser arrumar confusão com os pais presentes.

- Após passar um mês fora, na minha volta à cidade me deparei com um fenômeno novo e um tanto irritante: os patinetes elétricos. Berlim foi tomada por esses objetos e, em grande parte dos casos, eles são usados por turistas que, muitas vezes, querem apenas se divertir com a novidade e acabam atrapalhando o trânsito, além de colocar em risco pedestres. Para apaziguar a situação, a polícia vem controlado esse novo meio de transporte e aplicando multas, que podem chegar a até 30 euros, para quem anda nas calçadas (patinetes elétricos devem ser usados em ciclovias). Além disso, andar em dois em um único patinete também é proibido, assim como o uso desse meio de locomoção por menores de 14 anos.

- Andar de transporte público sem uma passagem válida também é proibido. Como não existem catracas, a tentação de pegar um metrô ou trem sem pagar pode ser grande, no entanto, o controle é feito aletoriamente, e quem for pego sem passagem tem que pagar uma multa de 60 euros, além de passar vergonha ao ser retirado de dentro do vagão.

Viajar para lugares diferentes sempre requer um pouco de bom senso. Enfim, acredito que a regra de ouro seja agir como você agiria em sua casa e evitar comportamentos que acabariam te irritando se cometidos por outras pessoas.

Clarissa Neher é jornalista da DW Brasil e mora desde 2008 na capital alemã. Na coluna Checkpoint Berlim, escreve sobre a cidade que já não é mais tão pobre, mas continua sexy.

