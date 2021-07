Manifestantes voltam às ruas contra Bolsonaro

Movimentos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro voltam às ruas das principais cidades do país neste sábado (03/07), pelo terceiro mês consecutivo, em protestos antecipados que tentam aproveitar o momento de fragilidade do governo.

Duas semanas após o último protesto, movimentos sociais, organizações civis e partidos convocaram as manifestações em defesa da vacina, auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar a pandemia e o impeachment do presidente.

Os protestos começaram pela manhã e, até o início da tarde, haviam ocorrido em 17 estados. No Recife, os manifestantes se movimentaram em fila para respeitar o distanciamento social. No Rio de Janeiro, os manifestantes entoaram "Fora, Bolsonaro", "genocida" e outros gritos de ordem. No protesto carioca, houve também referências a Lula e bandeiras símbolos da população LGBTQIA+,

Ocorreram manifestações também em capitais europeias, como Berlime Londres. O protesto na Avenida Paulista, que nos últimos anos virou termômetro de manifestações populares no país, ocorre pela tarde.

Oposição tenta aproveitar reveses do governo

A nova rodada protestos estava agendada para o dia 24 de julho, mas foi adiantada devido ao estouro de escândalos de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, que envolve Bolsonaro e o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), e à acusação de pedido de propina por um então diretor do Ministério da Saúde em uma oferta suspeita de venda de doses da AstraZeneca.

As manifestações são organizadas majoritariamente por forças de centro-esquerda e esquerda, mas ganharam o apoio de parte dos tucanos. O diretório do PSDB na cidade de São Paulo decidiu convocar também seus filiados.

O objetivo da oposição é aproveitar a recente onda de revezes para o governo e a capacidade de a CPI da Pandemia impor uma agenda negativa ao presidente para ampliar o desgaste a Bolsonaro.

A previsão do fórum que agrupa as entidades à frente dos protestos era de mais de 360 atos em 315 cidades no Brasil, incluindo todas as capitais, e mais de 30 cidades no exterior.

Na última jornada de protestos, em 19 de junho, haviam sido mais de 400 atos no Brasil e no exterior.

