Chuvas geram estado de emergência em Minas e Bahia

Cerca de 100 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas castigam os estados da Bahia e Minas Gerais. A Defesa Civil da Bahia informou neste domingo (12/12) que, além de 3.744 desabrigados, os temporais deixaram pelo menos 5 mortos e 48 feridos no estado.

Barragens rompidas, pontes submersas, estradas desmoronadas, pessoas desabrigadas e casas inundadas. Em pouco mais de uma semana de chuvas intensas no sul da Bahia, esta já está sendo considerada a pior enchente na região desde 1986.

Já são 25 municípios em situação de emergência no estado, de acordo com os decretos homologados e publicados no Diário Oficial.

As autoridades de Minas contabilizam uma morte e cerca de 1.900 pessoas desalojadas.

O governo mineiro decretou situação de emergência em 31 cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Na cidade de Pescador, uma criança de dois anos morreu na madrugada dessa quinta-feira, após um deslizamento de terra. No município de Manhuaçu, foram registrados alagamentos em diversas ruas e residências, deixando 48 pessoas desalojadas.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste sábado a mobilização das Forças Armadas, a criação de uma força-tarefa integrada por cinco ministérios para atender aos afetados e a liberação de recursos adicionais de auxílio.

Caixa libera FGTS

A Caixa Econômica Federal informou neste sábado que vai liberar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para os atingidos pelas enchentes em Minas Gerais e na Bahia.

Conforme nota divulgada pelo banco estatal, os valores serão disponibilizados após decretos municipais que declaram o estado de calamidade e reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Regional, através de portaria.

Essa modalidade de saque do FGTS, chamada de Saque Calamidade, é instrumento previsto pela Caixa para o trabalhador sacar o saldo da conta por necessidade pessoal, urgente e grave, causada por desastre natural que tenha atingido a área onde reside.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, após realizada a comunicação o prazo é de cinco dias para o pagamento. “Utilizando agências, lotéricas, correspondentes e até mesmo o aplicativo Caixa Tem”. Ele lembrou que o valor a ser pago é o saldo do FGTS até o limite de R$ 6.220.

