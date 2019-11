Mais de 30 imigrantes ilegais encontrados em caminhão na França

O mês de novembro em imagens

"Fake news" no Dia das Bruxas

Lado a lado com vampiros, lobisomens, bruxas e zumbis, este homem desfilou na Village Halloween Parade de Nova York fantasiado como o moderno horror das "fake news". Com os outros monstros, o mundo já está tão acostumado que eles nem assustam mais. Mas seria realmente um filme de terror se o mesmo acontecer com as notícias falsas. (01/11)