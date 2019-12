Mais de 22 mil compram zoo na França para salvar animais

Um financiamento coletivo lançado na França para comprar um jardim zoológico na região da Bretanha, libertar os animais e transformar o local em um centro de reabilitação animal ultrapassou neste domingo (22/12) sua meta de arrecadação.

A Rewild montou a "vaquinha" cinco dias antes para adquirir o zoológico Pont-Scorff, libertar seus 560 animais selvagens e devolvê-los ao habitat natural. Após as obras necessárias, a ideia é transformar o local num centro de reabilitação de animais de tráfico ilegal apreendidos pela Justiça.

A proposta, lançada no site Gofundme.com pela ONG Rewild, chegou a 648 mil euros graças à participação de mais de 22.200 contribuintes. O doador mais generoso foi o empresário francês Marc Simoncini, criador do site de encontros Meetic, com uma contribuição de 250 mil euros.

O contrato para a venda da instalação, localizada no noroeste da França, foi assinado com o proprietário na última segunda-feira, e a ONG tinha seis meses para obter os 600 mil euros. A organização manterá a coleta aberta para obter os fundos necessários ao funcionamento imediato do zoológico, até que possa iniciar o projeto planejado.

Originalmente, a publicidade do Zoo Pont-Scorff prometia: "Você viajará por cinco continentes, descobrindo, girafas, elefantes, panteras, rinocerontes, macacos, majestosos tigres brancos, explorando o fantástico mundo de leões marinhos, papagaios e aves marinhas."

A Rewild prevê gastos de cerca de 100 mil euros por mês para pagar funcionários, alimentação e cuidados com os animais, alguns dos quais, segundo a organização, estão em estado preocupante.

