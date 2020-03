Mais de 13 mil refugiados tentam cruzar fronteira com a Grécia

Cerca de 13 mil pessoas já se encontram na fronteira greco-turca após o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter aberto as fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados que pretendem seguir em direcao à Europa, anunciou a ONU na noite de sábado (29/02).

"Pelo menos 13 mil pessoas estão presentes nos 212km da fronteira", segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência da ONU disse que entre os migrantes estão "famílias com crianças pequenas".

O Presidente da Turquia anunciou no sábado ter aberto as fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes e refugiados, adiantando que nas próximas horas entre 25.000 e 30.000 pessoas podem tentar chegar à Grécia. "O que é que estamos dizendo há meses? Que se isto continuasse, seríamos obrigados a abrir as nossas portas. Não acreditaram em nós", disse Erdogan durante um discurso em Istambul.

"Até esta manhã tinham cruzado uns 18 mil, mas hoje mesmo podem ser 25.000 ou 30.000", acrescentou, ainda que, de acordo com as autoridades gregas, não há registo de que tenha entrado na Grécia um número significativamente maior de migrantes e refugiados do que as cerca de duas centenas habituais nos últimos meses. "Não vamos fechar as portas aos refugiados e migrantes", assegurou Erdogan.

"A União Europeia tem de cumprir as suas promessas", apontou, numa alusão ao acordo de 2016, segundo o qual a Turquia concordou em estancar a onda de refugiados para a Europa em troca de ajuda financeira. Desde então, a Turquia tem reclamado repetidamente que a União Europeia não tem honrado o compromisso assumido.

As declarações do Presidente turco ocorreram num momento em que a Grécia anunciou ter impedido a entrada "ilegal" no seu território de 4.000 migrantes provenientes da Turquia e quando milhares de outros se concentram na fronteira.

Durante a noite, vários migrantes tentaram entrar em território grego, abrindo buracos na cerca que separa os dois países, levando policiais gregos a dispararem gás lacrimogéneo para dispersar a multidão.

A decisão da Turquia está sendo encarada na Grécia como uma tentativa deliberada de pressionar os países europeus, em um momento em que aumenta a tensão entre a Turquia e a Síria.

O discurso de sábado foi a primeira intervenção pública de Erdogan desde que, na quinta-feira, 34 soldados turcos foram mortos em ataques aéreos no nordeste da Síria, o maior número de baixas registado entre as forças turcas desde que o país se envolveu na guerra da Síria em 2016.

Como retaliação, a Turquia afirmou ter destruído uma "instalação de armas químicas" do regime de Damasco no nordeste da Síria, na noite de sexta-feira para sábado. Erdogan tem ameaçado repetidamente "abrir as portas" para permitir aos refugiados e migrantes irem para a Europa se não lhe for assegurado mais apoio internacional.

A Turquia abriga atualmente 3.5 milhões de refugiados sírios. Milhares de migrantes e refugiados da Ásia, África e Médio Oriente também usam o país como ponto de trânsito para alcançar a Europa através da Grécia.

JPS/lusa/ots

