Mais de 100 mil casos de coronavírus em todo o mundo

O número de pessoas infectadas pelo coronavírus Sars-CoV-2 em todo o mundo ultrapassou a marca dos 100 mil nesta sexta-feira (06/03), enquanto o total de mortes já supera 3,4 mil. A doença covid-19 se espalhou por mais de 90 países, sendo que em seis registraram os primeiros casos também nesta sexta-feira.

No Brasil, o número de casos confirmados aumentou de 8 para 13 em um período de 24 horas. Destes, 10 foram registrados em São Paulo. Os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e na Bahia, possuem um caso cada. Em todo o país, são 768 suspeitas de infecção. Até o momento, 480 casos foram descartados.

Na Itália, o número de mortes se aproximou dos 200, enquanto o total de casos aumentou significativamente em alguns países europeus. A Sérvia e o Vaticano estão entre os que registraram as primeiras infecções.

A agência italiana de Proteção Civil informou que o número de vítimas fatais aumentou para 197, em relação ás 148 registradas até o dia anterior. Também houve um aumento na quantidade de casos no país, de em torno de 3,8 mil na quinta-feira para 4.636 nesta sexta-feira.

O surto da doença mais grave do continente europeu e o maior fora da China – país onde foram detectadas as primeiras infecções de covid-19 – continua concentrado na região norte da Itália. São 426 casos mantidos sob cuidados médicos intensivos, em meio a preocupações quanto a uma possível falta de leitos hospitalares nos próximos dias.

Aumentam também as preocupações com infecções entre os profissionais de saúde. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Saúde italiano, Silvio Brusaferro, entre 200 e 250 médicos e enfermeiros tiveram resultados positivos em exames de detecção e estão sob observação.

Na Alemanha, os casos aumentaram para 639 nesta sexta-feira, enquanto a França se aproxima da marca dos 600. O Reino Unido teve 48 novas infecções, subindo o total para 163. Na Suíça, as ocorrências mais do que dobraram, chegando a 210.

O presidente francês, Emmanuel Macron, fez um apelo inédito para a população, ao pedir que as pessoas evitem entrar em contato com idosos. "Sei que é às vezes uma decisão dolorosa, mas devemos evitar visitas aos nossos parentes em idades avançadas, tanto quanto possível", afirmou.

O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, defendeu que, mesmo com o aumento dos casos em vários países, a Europa deve manter o livre trânsito entre as fronteiras entre os estados que integram o espaço Schengen. "Seria um sinal importante", observou.

A constatação de que o número de pessoas infectadas em todo o mundo passou de 100 mil veio através de uma contagem feita pela Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, além de outras instituições. A Organização Mundial de Saúde (OMS) contabiliza 98,023 casos da doença.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expressou preocupação especialmente com o fato de a doença se espalhar para países com sistemas de saúde menos preparados para lidar com possíveis surtos.

