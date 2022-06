Maioria dos alemães quer mais meses de bilhete único de € 9

A grande maioria dos alemães, 70%, é a favor da prorrogação do bilhete único mensal que permite o uso do transporte público em todo o país por apenas 9 euros (R$ 48), segundo revelou uma pesquisa de opinião publicada neste domingo (19/06) pelo jornal alemão Bild am Sonntag.

O levantamento feito pelo instituto de pesquisa Insa mostrou que apenas 18% dos entrevistados são contra uma extensão para os próximos meses desta política pública que faz parte um pacote de medidas de alívio financeiro devido ao aumento dos preços de energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e visa também atrair usuários para o transporte público.

O bilhete único mensal de 9 euros entrou em vigor no início de junho. Essas passagens com validades mensais a preço reduzido estarão disponíveis entre junho e agosto e poderão ser usadas no transporte público de todas as cidades do país e também em trens regionais. O governo federal subsidiará as passagens reduzidas com 2,5 bilhões de euros.

Autoridades governamentais esperam que, além de reduzir custos para viajantes frequentes, os bilhetes atraiam mais pessoas para transportes públicos, mais sustentáveis.

Como funciona

Com o bilhete único, os passageiros podem viajar por toda a Alemanha usando toda a rede de transporte público do país – de ônibus, bondes, metrôs, trens urbanos e trens regionais. Algumas balsas em Berlim e Hamburgo também estão incluídas no pacote.

Mas atenção: alguns trens regionais, operados pelo departamento de transporte de longa distância da estatal alemã Deutsche Bahn, não estão incluídos no pacote – assim como todos os trens e ônibus de longa distância. O bilhete também não dá direito a levar uma bicicleta.

Qualquer pessoa pode adquirir o bilhete, incluindo residentes estrangeiros e turistas. O bilhete leva o nome do comprador, não sendo transferível. A oferta está disponível para compra no site da Deutsche Bahn, além dos aplicativos das inúmeras empresas de transporte público, máquinas de venda automática e lojas.

Crianças de até de seis anos podem viajar gratuitamente, mas não há descontos para as maiores de seis anos. Cada bilhete vale até o fim do mês em que foi comprado e é basicamente restrito a conexões domésticas. Mas há exceções: em algumas regiões fronteiriças, as empresas locais de transporte público têm acordos com cidades estrangeiras vizinhas.

Por exemplo, uma região do extremo sudeste da Baviera oferece a comutação para as proximidades de Salzburgo, na Áustria; e a cidade de Aachen, no extremo oeste da Alemanha, mantém parceria com municípios belgas e holandeses. Esses acordos permanecem válidos para os bilhetes de 9 euros.

cn (dpa, ots)