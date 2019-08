Maioria dos alemães é contra cooperação política com AfD

A maioria dos alemães rejeita uma cooperação política de outras legendas com o partido populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD), mostrou uma pesquisa de opinião divulgada nesta sexta-feira (09/08) pela emissora alemã ZDF.

Segundo a pesquisa, 58% dos entrevistados disseram ser a favor de que partidos não se aliem com os populistas de direita, enquanto 37% afirmaram não ver nenhum problema nesta aliança. Entre aqueles que não veem problemas nesta cooperação, 96% são eleitores da AfD.

A rejeição à AfD é maior nos estados da antiga Alemanha Ocidental, onde 59% são contra alianças com a legenda. Já nos estados do leste apenas metade dos entrevistados rejeitam essa cooperação e 45% são a favor dela.

No início de setembro, eleitores de Brandemburgo e da Saxônia vão às urnas escolher os novos representantes estaduais. Em ambos os estados do leste, a AfD aparece entre bem colocada na corrida eleitoral, o que levantou um debate sobre alianças políticas com a legenda.

Em Brandemburgo, o partido está na liderança, com 21% das intenções de voto, seguido da União Democrata-Cristã (CDU), com 18%, do Partido Social-Democrata (SPD), com 17%, Verdes, 16% e A Esquerda, 14%. Na Saxônia, a AfD tem 25%, atrás apenas da CDU, com 28%.

Em ambos os estados, para fazer parte do governo, a AfD precisaria formar uma coalizão com a CDU, partido da chanceler federal Angela Merkel. Líderes políticos da União Democrata-Cristã já rejeitaram essa possibilidade de aliança.

Para a pesquisa, 1.307 pessoas foram entrevistadas entre os dias 6 e 8 de agosto.

