Maduro anuncia fechamento da fronteira com o Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira (21/02) o fechamento da fronteira do país com o Brasil. A medida entra em vigor a partir das 20h (horário local).

"A partir de hoje, a fronteira com o Brasil está fechada até novo aviso", afirmou Maduro em pronunciamento na televisão, citado por agências de notícias. A decisão foi tomada durante uma reunião com comandantes das Forças Armadas, leais ao regime.

O fechamento ocorre dois dias após o governo brasileiro atender a um pedido do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e anunciar o envio de ajuda humanitária ao país vizinho.

A pedido da oposição ao regime chavista, remédios e mantimentos estão sendo armazenados em Roraima, na fronteira entre os dois países, aguardando envio à Venezuela. Maduro se nega a recebê-los, alegando que as doações são parte de um "show" com objetivo de invadir o país militarmente e tirá-lo do poder.

O presidente venezuelano disse que considera fechar também a fronteira com a Colômbia, diante do que ele chamou de "provocação e agressões" do governo de Iván Duque, que apoiou e deu suporte à iniciativa dos Estados Unidos de enviar ajuda humanitária à Venezuela.

"Quero que seja uma fronteira dinâmica e aberta, mas sem provocações, sem agressões, porque sou obrigado como chefe de Estado, chefe de governo e comandante das Forças Armadas a garantir a tranquilidade e a paz", alegou Maduro.

Enviadas pelos Estados Unidos, toneladas de ajuda humanitária destinada a venezuelanos estão paradas na cidade colombiana Cúcuta. A entrada destes itens na Venezuela foi bloqueada por Caracas. Guaidó, no entanto, prometeu que esses mantimentos entrarão no país no próximo sábado, apesar dos bloqueios montados por Maduro.

Sem apresentar provas, Maduro ainda afirmou que os alimentos armazenados na fronteira com Brasil e Colômbia são "cancerígenos" e disse ter informações confiáveis de que os militares colombianos decidiram não realizar qualquer ataque contra a Venezuela.

O Brasil foi a segunda fronteira fechada na Venezuela. Na quarta-feira, Caracas informou que fechou a fronteira marítima com as ilhas das Antilhas Holandesas devido ao plano da oposição de levar ajuda humanitária ao território venezuelano no sábado.

Maduro nega a existência de uma crise humanitária na Venezuela e alega que o envio de ajuda seria um pretexto para os Estados Unidos promoveram um golpe de Estado no país. Ele acusa ainda os EUA, devido à imposição de sanções econômicas, pela a hiperinflação e pela severa escassez de alimentos e remédios, que forçaram o exílio de 2,3 milhões de pessoas desde 2015.

A Venezuela vive grande instabilidade política desde 10 de janeiro passado, quando Nicolás Maduro tomou posse após eleições que não foram reconhecidas como legítimas pela maioria da comunidade internacional.

A crise política agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino e declarou assumir os poderes executivos de Maduro.

Guaidó, de 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres. Diversos países reconheceram o líder opositor, inclusive o Brasil.

CN/rtr/afp/dpa/efe

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter