Macron testa positivo para covid-19

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi diagnosticado com o novo coronavírus, informou o Palácio do Eliseu nesta quinta-feira (17/12).

"O presidente testou positivo para covid-19", informou a presidência em nota, afirmando que ele fez o teste após apresentar os primeiros sintomas. Segundo seus assessores, ainda não se sabe como ele foi infectado com a doença.

Macron iniciou uma quarentena de sete dias onde "continuará a realizar suas atividades remotamente".

Seus assessores realizam a identificação das pessoas com quem ele manteve contato recentemente, para informá-los da situação. Todas as próximas viagens na agenda do presidente foram canceladas, incluindo uma visita ao Líbano.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, que esteve em contato com o presidente, entrou em isolamento voluntário. Recentemente, Macron esteve na cúpula dos líderes europeus, ocorrida nos dias 10 e 11 de dezembro em Bruxelas.

O diagnóstico de Macron ocorre no momento em que o país inicia o relaxamento do lockdown para conter a disseminação do coronavírus. Até o momento, a França acumula 2,4 milhões de casos da doença e quase 60 mil mortes.

