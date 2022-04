Macron foi o mais votado entre franceses que vivem no Brasil

Resultado da votação nas representações diplomáticas mostra ampla rejeição à ultradireitista Le Pen, que ficou em 5º lugar. Esquerdista Mélenchon foi 2º mais votado, tanto no Brasil quanto no total de votos no exterior.

O primeiro turno das eleições presidenciais francesas neste domingo (10/04) resultou em uma vitória apertada do presidente Emmanuel Macron, que disputará a segunda rodada da votação contra a extremista de direita Marine Le Pen.

Macron obteve 27,85% dos votos, pouco à frente de Le Pen, que recebeu 23,15%. Mas, se dependesse dos franceses que vivem no Brasil, o resultado seria um tanto diferente.

Nas votações realizadas nas representações diplomáticas no Brasil, os franceses deram uma vantagem bem mais ampla ao atual presidente, que ficou em primeiro lugar com 43,6%. Ele praticamente repetiu o percentual de votos recebidos dos seus compatriotas em solo brasileiro em sua primeira eleição, em 2017 (43%).

Mas, ao invés de escolherem a extrema direita para disputar o segundo turno com Macron, boa parte dos eleitores franceses residentes no Brasil optou pelo outro lado do espectro político e deu seu apoio ao esquerdista independente Jean-Luc Mélenchon, que obteve 24,8% dos votos.

Na França, o esquerdista ficou em terceiro lugar e chegou a ameaçar a ida de Le Pen para o segundo turno, ao obter 21,9% na primeira rodada das eleições.

No Brasil, Le Pen recebeu somente 5,2% dos votos dos franceses e amargou o quinto lugar na votação, ficando atrás do outro candidato ultradireitista Éric Zemmour (8,3%) e do candidato do Partido Verde francês, Yannick Jadot (6,7).

Franceses no exterior rejeitam Le Pen

Os dados das eleições francesas na embaixada e nos consulados no Brasil representam uma parcela bastante pequena do total, se comparados à totalidade dos números das eleições: 14.176 franceses residentes no Brasil estavam aptos a votar, mas somente 3.165 se deram aos trabalho – ou seja, um comparecimento de 24,9%.

Contudo, na contagem de todos os votos dos franceses que vivem no exterior, Le Pen também ficou somente na quinta posição, com 5,29%.

Na soma geral, Macron obteve 45,09%; com Mélenchon em segundo, com 21,92%. O ultradireitista Zemmour obteve 8,67% dos votos no exterior, e o verde Jadot, 8,17%.

rc (ots)