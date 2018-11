Macron alerta sobre volta do populismo da década de 1920

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez um alerta nesta quinta-feira (01/11) sobre o aumento do populismo e encorajou a Europa a resistir às tendências políticas que surgiram após o fim da Primeira Guerra Mundial, na década de 1920.

"Numa Europa dividida por medos, afirmações nacionalistas e consequências da crise econômica, vemos sistematicamente quase tudo que marcou a Europa entre o fim da Primeira Guerra e a crise de 1929”, afirmou Macron ao jornal Ouest France.

O presidente não mediu palavras para descrever as ameaças internas e externas enfrentadas pelo bloco. "A Europa enfrenta o risco do desmembramento por meio da lepra nacionalista e está sendo empurrada, por poderes externos, a perder a sua soberania”, destacou, em referência a saída do Reino Unido da União Europeia.

Entre os fatores que podem impulsionar a perda de soberania, Macron citou a dependência da segurança em decisões americanas, o aumento da presença chinesa em infraestruturas essenciais, a manipulação estatal russa e grandes interesses financeiros.

Macron, que está prestes a começar uma visita ao norte e leste da França para participar de cerimônias em lembrança do centenário do fim da Primeira Guerra, criticou recentemente membros da União Europeia por desistirem dos princípios do bloco. Ele citou a Hungria e a Polônia, cujos governos nacionalistas entraram em confronto com Bruxelas, e a Itália, onde a coalizão é formada por eurocéticos e pela extrema direita.

CN/afp/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter