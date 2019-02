Macarrão para todos os gostos

Quem gosta muito de macarrão não pode perder o Futurando desta semana. Vamos mostrar que já existem inúmeras versões da massa, incluindo algumas a base de leguminosas como o grão-de-bico, lentilha vermelha ou até ervilhas. Você vai saber quais as vantagens de cada tipo. O que dá para adiantar é que são muitas e o ponto do cozimento é um fator importante.

Por falar em lentilha, as lentilhas d'água são consideradas uma praga, principalmente nos lagos. Elas se espalham rápido e tomam conta de toda a superfície. Mas são saudáveis porque contêm uma grande quantidade de proteína e aminoácidos, substâncias importantes para a nossa saúde.

Vamos falar também sobre a produção de algas em estufas. É um negócio que está avançando e promete oferecer ao mercado um substituto da proteína da carne. Algas como a Chlorella têm mais da metade da sua composição de proteína. Seria uma forma de oferecer ao consumidor o mesmo nutriente, porém, de outra fonte, que geraria menos impacto ambiental.

O Futurando discute ainda o desperdício de alimento na África do Sul. A estimativa da ONG WWF é que o país jogue no lixo 10 milhões de toneladas de comida por ano. Uma iniciativa está tentando integrar agricultores, comunidades e até grandes varejistas para evitar que um terço da comida produzida seja desperdiçado.

O programa

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

