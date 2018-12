México e EUA anunciam bilhões para conter migração

Os Estados Unidos e o México selaram um programa de cooperação bilateral que contempla um investimento bilionário no sul mexicano e nos países da América Central. O plano visa impulsionar o progresso e frear a migração, anunciou o ministro do Exterior mexicano, Marcelo Ebrard, na terça-feira (18/12).

Washington planeja investir cerca de 5,8 bilhões de dólares em crescimento econômico e reformas em Guatemala, Honduras e El Salvador. Outros 4,8 bilhões de dólares estão destinados a investimentos no sul do México, segundo explicações dadas por Ebrard.

Os dois Estados buscam combater a migração de centro-americanos e moradores do sul mexicano. Além disso, está programada para o fim de janeiro uma reunião bilateral sobre migração, de acordo com os ministérios de Relações Exteriores de ambos os países.

"O México e os Estados Unidos vão liderar o trabalho com parceiros regionais e internacionais para construir uma América Central mais próspera e segura, e assim abordar as causas subjacentes da migração", afirmou Ebrard. Além disso, os dois países continuarão a colaborar com os setores privados de seus países e com os bancos multilaterais de desenvolvimento para promover investimentos.

"Estamos empenhados em promover um forte crescimento econômico regional, melhores empregos remunerados e maiores oportunidades para todos os cidadãos", disse Ebrard, que considerou que essa aproximação demonstra a importância que os dois países atribuem ao relacionamento bilateral e atesta um "espírito forte de cooperação".

Os EUA respaldam o plano do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que busca promover o desenvolvimento na América Central para gerar condições que façam com que as pessoas desistam de emigrar. Os 4,8 bilhões de dólares de Washington se somam aos 25 bilhões de dólares que o governo mexicano quer injetar na região sul nos próximos cinco anos.

Um grupo de trabalho recém-criado monitorará os investimentos e os progressos. Trata-se também de uma luta contra as organizações criminosas de atuação internacional e contra o tráfico organizado de drogas. A ajuda para o México deve fortalecer toda a região.

Centenas de milhares de pessoas de Guatemala, Honduras e El Salvador buscam entrar nos EUA todos os anos. Elas fogem da pobreza e da violência em seus países de origem e buscam refúgio.

PV/efe/ap/dpa/ap

