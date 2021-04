Médicos intensivistas cobram lockdown rígido na Alemanha

O mês de abril em imagens

Arqueólogos descobrem cidade de mais de 3 mil anos no Egito

Uma missão arqueológica descobriu uma cidade soterrada no Egito, com mais de 3.000 anos, no sul do país. Bairros inteiros, com áreas residenciais e administrativas, foram encontrados, inclusive uma padaria equipada com fornos. A descoberta é considerada uma das mais importantes desde a tumba de Tutancâmon, há quase um século, e está sendo chamada de "a maior cidade antiga do Egito". (09/04)