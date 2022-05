Média de idade em que alemães se tornam pais é de 33 anos

Idade média de homens no nascimento de primogênito tem aumentado constantemente nos últimos cinco anos na Alemanha.

A média de idade dos homens que se tornam pais pela primeira vez na Alemanha subiu para 33,2 anos em 2020, conforme dados publicados nesta terça-feira (24/05) pela agência alemã de estatísticas Destatis. Esse aumentou tem sido constate nos últimos cinco anos.

Em 2015, a média de idade em que os homens alemães tiveram o primeiro filho era de 32,8 anos. Já as mulheres costumam ser três anos mais novas do que seus parceiros ao dar à luz ao primogênito.

Recentemente, a Destatis divulgou que, pela primeira vez na história, a média de idade das mães de primeira viagem ultrapassou a média dos 30 anos, em 2020, na Alemanha. Essa média de idade chegou a 30,2, ligeiramente superior a uma década atrás, quando era de 29 anos.

Dos quase 360 mil bebês primogênitos nascidos em 2020, cerca de 14% dos pais tinham 40 anos ou mais. Entretanto, somente 2,9% das mães estavam nessa faixa etária. Para 1,5% dos recém-nascidos primogênitos, os pais tinham mais de 50 anos.

Crescimento populacional zero

Em paralelo a esses dados, a Alemanha já havia reportado crescimento populacional zero em 2020, com a pandemia de coronavírus aumentando o número de mortes e limitando a migração. De acordo com a Statista, especializada em dados e estatísticas, naquele ano ocorreram 985 mil mortes e 773 mil nascimentos.

O país, que tem cerca de 82 milhões de habitantes, tenta há anos aumentar sua taxa de natalidade, motivando as mulheres a terem filhos, a fim de gerar força de trabalho suficiente para suprir suas demandas econômicas no futuro.

A taxa de natalidade alemã em 2020 foi de 1,53 criança por mulher, o que coloca o país dentro da média europeia. Este foi o quarto ano consecutivo de queda, após um breve aumento registrado entre 2014 e 2016.