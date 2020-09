Mãe é única suspeita pela morte de cinco crianças na Alemanha

Autoridades do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália anunciaram nesta sexta-feira (04/09) que vão denunciar uma mulher de 27 anos por homicídio, depois que cinco de seus filhos foram encontrados mortos no apartamento da família na cidade de Solingen, no oeste do país.

Segundo o promotor Heribert Kaune-Gebhardt, autópsias feitas nas crianças mostraram sinais de sedação e sufocamento, embora a causa da morte ainda não tenha sido confirmada.

"Cinco crianças de Solingen morreram de uma maneira horrível e trágica", declarou o chefe da investigação policial, Robert Gereci, em coletiva de imprensa na cidade alemã.

Ele confirmou que as vítimas eram três meninas de 1, 2 e 3 anos de idade, e dois meninos de 6 e 8 anos. Seus corpos foram encontrados pela polícia na quinta-feira. Autoridades médicas acreditam que as crianças foram mortas na noite entre quarta e quinta.

A mulher de 27 anos se separou há cerca de um ano de seu terceiro marido, e policiais suspeitam que o divórcio pode ter contribuído para as mortes. Segundo o investigador Marcel Maierhofer, ela provavelmente "executou os crimes enquanto se sentia sobrecarregada emocionalmente".

A suspeita tem ainda um filho mais velho, de 11 anos. O garoto foi normalmente para a escola na quinta-feira de manhã. Segundo os investigadores, ele chegou a contar para colegas que todos os seus irmãos estavam mortos.

Mais tarde, a mãe teria telefonado para a escola dizendo que precisava buscar o filho mais cedo, devido a uma morte na família. Eles foram juntos até a estação central de Düsseldorf, cidade próxima a Solingen, e ela colocou o garoto num trem em direção à casa da avó, em Mönchengladbach.

Na estação, a alemã então se jogou na frente de um trem, numa aparente tentativa de suicídio, mas sobreviveu. Com ferimentos graves, ela está recebendo tratamento médico e ainda não está em condições de ser presa ou prestar depoimento à polícia, disseram autoridades.

A polícia local informou que foi alertada sobre o crime pela avó das crianças, pouco antes das 14h (hora local) de quinta-feira. Os policiais, que chegaram ao apartamento da família em minutos, forçaram a abertura da porta e encontraram as crianças mortas em suas camas. Não havia sinais de violência física, disse Maierhofer.

Quatro deles eram filhos do último marido da mulher, um homem de 28 anos do qual ela se divorciou há cerca de um ano, e outros dois eram fruto de relacionamentos anteriores. Segundo os investigadores, nenhum dos pais é considerado suspeito por enquanto.

O caso gerou choque e comoção na Alemanha. Em Solingen, candidatos suspenderam suas campanhas para a próxima eleição regional. Um protesto contra a extrema direita programado para esta sexta-feira foi substituído por um evento memorial na praça principal da cidade.

A ministra alemã da Família, Franziska Giffey, afirmou que as mortes a deixaram ao mesmo tempo triste, com raiva e descrente. "Cinco pequenas vidas foram dizimadas ontem – isso está além do que imaginamos que humanos podem fazer", disse. "Agora é hora de esperar as investigações da polícia e ver se havia indícios de problemas dentro da família."

O governador da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, prometeu que "as autoridades farão de tudo para elucidar o caso". Ele também manifestou solidariedade aos afetados. "Isso faz com que você deixe de lado a rotina diária e pense nas coisas realmente importante na vida", disse o político.

