Lula tem vitória esmagadora na Alemanha no 2º turno

Entre os eleitores brasileiros que votaram na Alemanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o grande vencedor do segundo turno neste domingo (30/10). O petista recebeu 76,9% dos votos válidos (13.387), contra 23,1% (4.023 votos) do atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL).

Na capital alemã, Berlim, Lula recebeu 4.866 votos, o equivalente a 88,3% do total de votos válidos, a diferença mais expressiva em relação ao adversário e a maior marca em toda a Alemanha. Já o atual mandatário brasileiro, Bolsonaro, ficou com 11,7%, totalizando 643 votos.

Lula também ficou em primeiro lugar nos outros quatro locais de votação espalhados pela Alemanha: Frankfurt, Munique, Colônia e Hamburgo.

Hamburgo, no norte do país, foi a segunda cidade onde o petista obteve a porcentagem mais significativa dos votos na Alemanha: 78,5% (1.137 votos), contra 21,5% (368) de Bolsonaro.

Já em Frankfurt, foi registrada a menor diferença entre os dois concorrentes ao Planalto: o petista obteve 67,5% (2.096 votos). Bolsonaro ficou em segundo, com 32,5% (1.008 votos).

Em Munique, Lula obteve 69,4% (3.534 votos), contra 30,6% (1.559) do atual presidente.

Em Colônia, localizada no estado mais populoso do país, a Renânia do Norte-Vestfália, Lula recebeu 77,7% (1.551 votos), contra 22,3% (445) de Bolsonaro.

Lula suuperou o bom desempenho obtido no primeiro turno na Alemanha, quando havia recebido 69,2% dos votos válidos, contra 18,7% de Bolsonaro.

Em 2018, foi Bolsonaro, então no PSL, quem obteve a maior votação na Alemanha no primeiro turno, mas no segundo turno, o PT saiu vencedor, com 56% dos votos para Fernando Haddad, contra 44% para Bolsonaro.