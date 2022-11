Lula tem alta após retirada de lesão na laringe

Presidente eleito passa bem após ser submetido a procedimento. Petista foi diagnosticado com câncer na laringe em 2011, mas exames recentes confirmaram remissão completa do tumor.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva passou por um procedimento para a retirada de uma lesão na laringe, mas já recebeu alta, informou a sua equipe médica nesta segunda-feira (21/11).

Depois de retornar no sábado de sua viagem ao Egito para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27) e de uma passagem rápida por Portugal no trajeto de volta para o Brasil, Lula foi internado no domingo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

A retirada da lesão, uma leucoplasia (uma lesão branca na mucosa) da prega vocal esquerda, foi realizada com sucesso, e o presidente eleito passa bem, segundo o boletim médico. Lula teve alta às 7h45 da manhã desta segunda-feira.

Exames comprovaram a ausência de neoplasia, ou seja, de um tumor, apontou o hospital. Em 2011, Lula foi diagnosticado com câncer na laringe e passou por três ciclos de quimioterapia e 33 sessões de radioterapia. O tratamento foi bem-sucedido, e um ano mais tarde os médicos comprovaram que o tumor havia regredido por completo.

No dia 12 de novembro último, o presidente eleito passou por exames de rotina, durante os quais foram detectadas "alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe".

O boletim divulgado no mesmo dia afirmava que os exames mostravam "completa remissão do tumor diagnosticado em 2011".

A assessoria de Lula havia afirmado que a rouquidão de sua voz durante a campanha é resultado do excesso de eventos dos quais ele participou.

