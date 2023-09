Lula recebe a presidência do G20 ao final da cúpula na Índia

Em discurso, presidente apresentou suas três prioridades no comando do grupo: combate à desigualdade e à fome, combate às mudanças climáticas e a reforma das instituições de governança internacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste domingo (10/09) do premiê indiano, Narendra Modi, a presidência do G20 e apresentou as três prioridades da agenda brasileira no comando do grupo: o combate à desigualdade e à fome, o combate às mudanças climáticas e a reforma das instituições de governança internacional.

A passagem simbólica da liderança do bloco foi feita ao final da 18ª cúpula do G20. O Brasil só assumirá o posto em 1º de dezembro.

“Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz ‘Construindo um mundo justo e um planeta sustentável’”, afirmou Lula. Ele anunciou que serão criadas duas forças-tarefas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.

No discurso de encerramento da cúpula realizada em Nova Déli, capital da Índia, Lula reiterou também a posição brasileira de afastar das principais discussões do bloco a guerra na Ucrânia. Sem mencionar diretamente o conflito, ele disse que não se pode deixar que "questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido".

Lula tocou na questão um dia após o G20 divulgar um comunicado final no qual condena indiretamente a guerra na Ucrânia, mas evita criticar a Rússia pela invasão, um reflexo da falta de consenso no bloco sobre o assunto.

Os Estados Unidos e alguns países europeus queriam a condenação de Moscou. O texto denunciou o uso da força para obter ganhos territoriais, mas evitou criticar diretamente a Rússia pela invasão lançada em fevereiro de 2022.

O presidente brasileiro lembrou a tragédia no Rio Grande do Sul em decorrência da passagem de um ciclone extratropical. De acordo com um balanço, divulgado às 18h deste sábado, o estado contabiliza 41 mortes e 46 pessoas seguem desaparecidas. São 88 municípios em estado de calamidade pública.

"No Brasil, Putin não será preso"

Em entrevista na noite de sábado à televisão indiana Firstpost, Lula afirmou que a guerra na Ucrânia não deveria fazer parte da agenda do G20, afirmando que o encontro deveria estar focado em questões sociais e econômicas.

Ele também garantiu na entrevista que Putin será convidado para a cúpula do G20 no Brasil e que não será detido, apesar do mandado de prisão contra ele emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em março passado por crimes de guerra.

Sobre a reforma das instituições de governança internacional, Lula insistiu no seu apelo para que mais países se juntem ao Conselho de Segurança da ONU e para que as nações em desenvolvimento tenham mais voz no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial.

Mas o tema que dominou a agenda de Lula na cúpula da Índia foi o apelo à ação contra as alterações climáticas, com um aviso de que o mundo enfrenta uma "emergência climática sem precedentes”.

Cúpula foi "um sucesso"

Contudo, a declaração final de Nova Déli aborda a questão de uma forma tão básica que foi aceitável tanto para os países que defendem a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis como para os grandes produtores de petróleo e carvão, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Rússia.

Apesar da declaração pouco ambiciosa, os participantes da reunião descreveram a cúpula como um "sucesso”.

Em particular, o ministro russo Lavrov destacou como uma conquista o fato de "conseguirmos impedir a tentativa ocidental de 'ucranizar' a agenda da cúpula".

O oficial indiano Amitabh Kant, um dos organizadores da cúpula, comentou no sábado que o Brasil ajudou a forjar o acordo sobre a Ucrânia na declaração final, que ele chamou de "a parte mais complexa” da declaração.

Lula agradeceu a Modi pela organização da cúpula, que descreveu como "bem sucedida”. "Vamos fazer um esforço para fazer uma cúpula pelo menos igual a esta da Índia", disse Lula, elogiando os anfitriões indianos.

md (EFE, EBC, ots)