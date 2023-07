Lula fará visita oficial à Alemanha em dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido pelo chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, em Berlim, em 4 de dezembro, marcando a a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro ao país europeu em mais de uma década. O convite foi feito por Scholz em uma reunião bilateral na terça-feira (18/07), em Bruxelas, durante a cúpula conjunta da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE).

Os líderes dos dois países ainda acertaram uma segunda Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível, um mecanismo de trocas bilaterais que a Alemanha mantém apenas com um seleto grupo de países e que costuma elevar a cooperação a um novo patamar, com reuniões periódicas entre ministros e empresários do alto escalão dos países envolvidos.

Até hoje, no entanto, apenas uma reunião no âmbito desse mecanismo ocorreu: em agosto de 2015, quando a então chanceler Angela Merkel desembarcou no Brasil com diversos ministros para uma série de encontros com autoridades brasileiras. Na ocasião, foram discutidos temas como cooperação ambiental, cibersegurança e o pleito de ambos os países para uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A previsão original era que as reuniões ocorressem periodicamente a cada dois anos e abrissem uma nova era de relações ainda mais estreitas entre os dois países, mas um segundo encontro nunca ocorreu nos sete anos seguintes, por causa da instabilidade política pós-impeachment no Brasil, que levou Berlim e Brasília a se distanciarem. Nos anos seguintes ao impeachment de Dilma Rousseff, a Alemanha não escondeu que queria distância da turbulência dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Em 2017, Merkel esteve na América Latina, visitando Argentina e México, mas evitou passar pelo Brasil.

Temer e Bolsonaro também nunca foram convidados para visitas oficiais pelo governo da Alemanha. Temer apenas se limitou a participar de uma reunião multilateral do G20, em Hamburgo, em 2017. A última visita oficial de um presidente brasileiro ao país ocorreu em março de 2012, quando Dilma foi recebida por Merkel em Hannover.

Já o novo encontro em dezembro, que contará com representantes de vários ministérios dos dois países, está previsto para ocorrer no retorno da viagem do presidente Lula aos Emirados Árabes Unidos – onde ele participará da COP28, que ocorre a partir de 30 de novembro em Dubai.

Merkel e Dilma em 2015. Relações entre os dois países esfriaram após impeachment Foto: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

As relações Brasil-Alemanha

A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto parceiro comercial brasileiro no mundo, depois de China, Estados Unidos e Argentina. Há cerca de 1.400 empresas atuando no Brasil, como Volkswagen, Mercedes-Benz, Siemens e Basf. No século 20, São Paulo tornou-se o maior polo industrial alemão fora do país europeu.

Políticos dos dois países começaram a ensaiar uma reaproximação ainda antes do fim do governo Bolsonaro. Em novembro de 2021, quando Scholz ainda estava montando seu governo, ele se reuniu com Lula em Berlim, meses após o brasileiro conseguir a anulação de suas sentenças judiciais e se cacifar novamente para concorrer à Presidência.

Em janeiro de 2023, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, viajou a Brasília para participar da cerimônia de posse de Lula. No final de janeiro, foi a a vez de Scholz desembarcar no Brasil, na primeira visita de um chefe de governo alemão desde 2015. Nos últimos meses, os dois países reativaram vários mecanismos de cooperação, como o Fundo Amazônia, mas, apesar da reaproximação, Berlim e Brasília têm divergências em temas como a guerra na Ucrânia e fornecimento de armas para Kiev.

jps (ots)