Lula dá adeus a Pelé

Presidente vai a velório do Rei do Futebol na Vila Belmiro, em sua primeira viagem oficial neste terceiro mandato. Acompanhado de Janja, Lula assiste a missa no local.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se despediu na manhã desta terça-feira (03/01) de Pelé. A viagem a Santos foi a primeira oficial do presidente desde que tomou posse, em 1º de janeiro. Ele prestou a última homenagem ao ex-jogador acompanhado da esposa, Janja.

Um forte esquema de segurança foi montado no estádio para a visita do presidente. Na sua chegada, Lula foi aplaudido por torcedores que estavam no velório.

O presidente assistiu a uma missa no local e falou com familiares do ex-jogador. Lula passou cerca de 15 minutos no velório.

A primeira-dama Janja acompanhou Lula no velório Foto: Carla Carniel/REUTERS

Pelé está sendo velado no estádio da Vila Belmiro. Uma cobertura foi armada no centro do gramado, onde familiares podiam receber amigos e pessoas próximas do Rei do Futebol, enquanto seus admiradores e fãs entravam e saiam por um corredor lateral, atravessando o campo onde o maior jogador de futebol de todos os tempos brilhou durante 18 anos.

Fã de Pelé, Lula já havia mandado uma coroa de flores ao velório do Rei do Futebol com os dizeres: "Nossa sincera homenagem ao grande brasileiro, nosso rei Pelé. Presidente Lula e Janja Lula da Silva".

Desde às 10h desta segunda-feira, fãs e amigos de Pelé se despendem do Rei na Vila Belmiro. Até às 5h desta terça, mais de 150 mil pessoas já haviam passado pelo velório. Muitos tiveram que esperar até três horas na fila de pouco mais de um quilômetro.

Entre as figuras ilustres que estiveram no velório de Pelé estão vários ex-ídolos do Santos – como Serginho, Zé Roberto, Elano, João Paulo, Narciso – jogadores da equipe atual, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, Supla, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Lula consola a viúva de Pelé, Márcia Aioki Foto: /AP Photo/picture alliance

Desejo do Rei

O velório na Vila Belmiro foi um desejo do Rei do Futebol. A preparação começou pouco antes da morte de Pelé na quinta-feira passada.

Desde o final de novembro, Pelé estava internado no Hospital Israelita Alber Einstein, onde tratava de um tumor no cólon. O ex-jogador teve uma piora em seu estado de saúde em 22 de dezembro. Diante desse quadro, sua família entrou então em contato com Santos para organizar a despedida.

Foi também um pedido da família que o velório de Pelé ocorresse somente após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um ícone chamado Pelé To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Último adeus

O velório de Pelé terminou às 10h desta terça, com o fechamento dos portões da Vila Belmiro. De lá, o corpo do Rei seguirá em cortejo pelas ruas de Santos. O cortejo irá até o canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes. Está previsto que o caixão seja transportado num carro do Corpo de Bombeiros.

Após passar pelo canal 6, o cortejo volta para a região da Vila Belmiro, onde também fica o cemitério vertical no qual o Rei será enterrado. A cerimônia de sepultamento no Memorial Necrópole Ecumênica está prevista para acontecer por volta do meio-dia e não será aberta ao público. Apenas os familiares de Pelé participarão do ato.

cn/lf (ots)