Lula é incluído na lista dos cem mais influentes da "Time"

Revista americana inclui presidente brasileiro entre os mais influentes do mundo em 2023, ao lado de figuras como Joe Biden e o chanceler alemão Olaf Scholz. Em texto, revista chama brasileiro de "campeão do clima".

A revista americana Time incluiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sua lista das cem pessoas mais influentes do mundo em 2023, divulgada nesta quinta-feira (13/04). O político aparece na seção "líderes" da lista, ao lado de figuras como o presidente americano Joe Biden e o chanceler federal alemão Olaf Scholz.

O texto de apresentação sobre Lula na revista foi escrito pelo ex-vice-presidente americano Al Gore, um notório ativista de causas ambientais, que chamou Lula de um "campeão do clima".

"Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo – renovando o compromisso do país com a democracia, justiça e equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade. O Brasil abriga uma das maravilhas naturais mais importantes do nosso planeta: a floresta amazônica", diz o texto de Gore.

"Depois de muitos anos de crescente desmatamento e incêndios florestais, a Amazônia está se transformando de um sumidouro de carbono em uma fonte líquida de emissões. O presidente Lula prometeu proteger a Amazônia, e já o fez antes – reduzindo o desmatamento em 72% em seu mandato anterior. Do combate à perda florestal à aceleração da transição para energia limpa no Brasil, a liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática".

Texto sobre Lula foi escrito por Al Gora Foto: Getty Images/M. Tantussi

Lista da Time

A lista das cem pessoas mais influentes da revista Time inclui personalidades que exerceram influência ao longo do ano, mas não necessariamente por aspectos positivos. Elas estão divididas em seis categorias: artistas, inovadores, titãs, líderes, ícones e pioneiros.

Entre os líderes aparecem na lista o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, e os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden; da Rússia, Vladimir Putin; da Ucrânia, Volodimir Zelenski; e da Colômbia, Gustavo Petro. Na mesma categoria, foram incluídos os nomes da primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, e Samuel Alito, juiz da Suprema Corte dos EUA.

Na categoria artistas constam nomes como as atriz e apresentadora Drew Barrymore e o autor Neil Gaiman. E na categoria ícones, estão o ator Pedro Pascal e o escritor Salman Rushdie. Já na categoria "titãs" constam os nomes do bilionário Elon Musk e jogador Lionel Messi, entre outros.

O chanceler federal Olaf Scholz, um dos 100 mais influentes da Time Foto: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Não é incomum brasileiros figurarem na lista. Em 2019, a revista incluiu o presidente Jair Bolsonaro, descrevendo-o como "um personagem complexo". Já a ex-presidente Dilma Rousseff foi escolhida como uma das cem pessoas mais influentes do mundo em 2011 e em 2012. Lula, por sua vez, já havia feito parte da lista em 2004 e em 2010.

Em 2022, a revista incluiu dois brasileiros em sua lista de 100 mais influentes: a ativista indígena Sônia Guajajara e o pesquisador brasileiro Tulio de Oliveira, que ajudou a identificar a variante ômicron do coronavírus.

jps (ots)