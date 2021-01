Lituânia lembra 30 anos de ataque soviético contra sua independência

Memoriais a vítimas do comunismo pelo mundo

Coreia do Sul: "Ponte da Liberdade"

A ponte construída sobre o rio Imjin já no início do século 20 é a única ligação entre as duas Coreias. Durante a Guerra da Coreia (1950-1953), teve grande importância militar. No lado sul, é possível chegar à barreira por um píer de madeira. Muitos visitantes deixam bandeiras e mensagens pessoais no local.