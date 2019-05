Lituânia elege novo presidente

Dez motivos para conhecer a Lituânia

Klaipeda, cidade portuária pitoresca

Na foz do rio Neman, no extremo do Istmo da Curlândia, fica Klaipeda, onde mais de 7 mil navios aportam a cada ano. Sua Praça do Teatro atrai os turistas como palco constante de concertos e festivais. Um motivo fotográfico muito apreciado do local é a estátua de bronze de Anita de Tharaw, personagem do século 17 homenageada na canção folclórica prussiana "Ännchen von Tharau".